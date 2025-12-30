Monden

2025, an de coșmar pentru Florin Zamfirescu. Nu mai are speranță

2025, an de coșmar pentru Florin Zamfirescu. Nu mai are speranță
Florin Zamfirescu, unul dintre cei mai cunoscuți actori români, a spus că anul 2025 a fost cel mai dificil din viața sa. La 76 de ani, actorul a descris ultimele luni ca fiind pline de tensiune și schimbări îngrijorătoare.

„Pentru mine a fost un an foarte urât, foarte urât. Sigur că au fost și lucruri bune, dar simt că toți mergem în declin. Suntem într-o prăbușire controlată sau necontrolată. Nu am amintiri bune despre acest an”, a declarat Zamfirescu.

El a spus că evenimentele recente l-au făcut să privească viitorul cu teamă. „S-au petrecut și se petrec lucruri care pe mine mă înspăimântă și mă fac să privesc viitorul cu teamă.”

A criticat muzica din ziua de azi

Florin Zamfirescu a criticat și nivelul cultural actual. Actorul consideră că muzica, spectacolele și divertismentul sunt dominate de superficialitate și lipsă de valoare.

„Uitați-vă la cântecele care se lansează, sunt un halou de disperare și lipsă de bun gust. Nu mai ai ce să înveți, nu mai ai unde să mergi. Spectacolele, cu rare excepții, sunt infestate de vulgaritate și prost gust. Oamenii nu mai citesc.”

Florin Zamfirescu, despre generația din ziua de azi

Actorul a spus că este este îngrijorat și de generațiile tinere, care nu par pregătite pentru provocările viitorului. El a declarat că este o perioadă de apocalipsă.

„Parcă toți simt nevoia să se împingă, să se îmbâcsească, să își facă loc, să se ridice deasupra într-o ladă de gunoi în care ne scufundăm cu toții. Trăim o perioadă de apocalipsă, eu așa simt.”

Florin Zamfirescu a atras atenția asupra educației, care este în declin. „Mă uit la tineri, la copii, la nepoții mei, nu știu ce așteaptă, unde se vor duce, cum se vor descurca. Toate sunt făcute, parcă, împotriva omului. Educația a început să dispară”, a spus el pentru Spynews.

