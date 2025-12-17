17 decembrie 1989 (II). Timișoara sub asediu. O după-amiază înecată în sânge

După o dimineață tensionată, ora 14:00 a zilei de 17 decembrie 1989 marchează trecerea de la revoltă stradală la stare de război civil nedeclarat. În timp ce la București se pregăteau ordinele de reprimare violentă, Timișoara devenea scena unor confruntări sângeroase între populația civilă și forțele represive (MApN, M.I., Securitate).

La ora 13.30, Nicolae Ceaușescu îl acuză pe Vasile Milea că armata nu reacționează cum trebuie și că a decretat “stare de necesitate”, deși nu exista nici un decret semnat.

La ora 14.30, Nicolae și Elena Ceaușescu îi cheamă pe Emil Bobu, Manea Mănescu și Ion Coman. Acestuia din urmă i se ordonă să plece imediat la Timișoara și să rezolve situația. Nicolae Ceaușescu îi spune că a hotărât starea de necesitate în municipiul Timișoara. Nici la această oră nu era decretată în mod oficial o stare de necesitate.

La ora 14:00, situația scapă de sub controlul autorităților locale. Prim-secretarul Comitetului Județean de Partid Timiș, Radu Bălan, se refugiază la sediul Securității, comunicând agitat că sediul Partidului a fost atacat și incendiat. Generalul Emil Macri îl trimite pe colonelul Ion Deheleanu, șeful Miliției Județene, în recunoaștere. Raportul acestuia este devastator: clădirea fusese distrusă aproape în totalitate, cu excepția cabinetului primului secretar.

Lupta din fața sediului a fost brutală. Deși din interior s-a tras asupra mulțimii, manifestanții nu s-au oprit. Au incendiat camioanele și autocisternele trupelor de intervenție, forțându-le să fugă. Sediul a fost cucerit, iar Cornel Bociort a distrus firma P.C.R. de pe fațadă.

Reacția armatei nu a întârziat. Ora 14:05: U.M. 01115 Giroc este alarmată cu misiunea de a apăra Consiliul Popular Județean, urmând să trimită 10 tancuri de instrucție pentru a apăra sediului partidului. La ora 14.25 Divizia 18 Mecanizate primește spre executare indicativul “Radu cel Frumos” - alarmă parțială de luptă.

Ora 15:00: Sediul este recucerit de forțele militare. Manifestanții se retrag, răsturnând mașini pe bulevard și în zona Hotelului Continental pentru a bloca înaintarea cordoanelor de opresiune. În același timp, elicoptere de la Caransebeș încep zboruri de recunoaștere pentru a dirija trupele la sol.

Una dintre cele mai dramatice confruntări are loc pe Calea Girocului. O coloană de 5 tancuri, trimise să apere Consiliul Județean, este blocată de o baricadă improvizată de cetățeni din 4 troleibuze. Populația a atacat tancurile cu sticle incendiare, răngi și pietre. Tancurile blocate și cu șenilele avariate sau legate de șinele de tramvai, au fost incendiate. Lt. maj. Ion Băncioi este lovit în cap cu un topor. Echipajele sunt forțate să părăsească blindatele. Mărturiile arată că unii militari au fost salvați de cetățeni, în timp ce alții au fost agresați.

Considerând tancurile abandonate pline cu muniție, un pericol iminent, Generalul Ștefan Gușă va ordona ulterior recuperarea lor „cu orice preț”. Operațiunea de recuperare s-a soldat cu focuri de armă și victime.

La București, sub pretextul unei agresiuni externe, se constituise o grupă operativă a Marelui Stat Major.

Ora 15:30: Grupa condusă de gl. mr. Ștefan Gușă (șef M.St.M.), alături de generalii Victor Stănculescu, Mihai Chițac și Constantin Nuță, pleacă spre Timișoara.

Ora 16:00: Se aud primele focuri de armă în oraș.

Ora 17:00: Grupa operativă aterizează la Timișoara. Ion Coman (secretar C.C.) primește ordin telefonic direct de la Nicolae Ceaușescu să intre imediat în acțiune. Generalii se deplasează la Batalionul de Transmisiuni. Gl. Gușă se arată nemulțumit de ineficiența măsurilor anterioare și decide potolirea „huliganilor”. Există o tensiune între Armată și Interne, gl. Nuță afirmând: „Fane (Gușă) mi-a spus că face el ordine, iar noi să nu ne amestecăm”.

În intervalul 16:00 – 17:00, violența escaladează. Aflând că mai multe tancuri sunt blocate de manifestanți, șeful Marelui Stat Major, generalul Ștefan Gușă care preia comanda trupelor, ordonă recuperarea blindatelor. Au fost formate subunități care deschid focul asupra mulțimii. Au tras atât trupele Ministerului de Interne, cât și cele ale Armatei.

Un grup de manifestanți dezarmează un subofițer de miliție lângă Hotel Continental. Se trage asupra militarilor, sergentul Adrian Constantin Zaharia fiind rănit. Este atacat Comandamentul Marii Unități Mecanizate din Piața Libertății. Lt. col. Vasile Gioară relatează că manifestanții foloseau pietre, pari și cocktailuri Molotov, incendiind depozitul de echipament și chioșcurile din zonă. Santinelele deschid focul.

La ora 18:45, Garnizoana Timișoara primește indicativul de luptă „Radu cel Frumos”. Se instituie starea de necesitate în județ.

Ora 20:00: Începe distribuirea muniției de război către militari, proces continuat până la 5 dimineața. Ordinul era: somație, foc în plan vertical, apoi foc la picioare. Totuși, numeroase mărturii indică faptul că s-a tras în plin.

Scene de groază relatate de martori:

În Piața Libertății și la Catedrală, civilii au fost împușcați. Se relatează prezența unor trăgători neidentificați (posibili agenți străini, se menționează în Raportul Comisiei Parlamentare) care trăgeau din clădiri (podul „Express-ului”) sau din parcuri.

Misterul „ARO-urilor albe”: Mai mulți martori (soldat Jurcan Adrian, Eugenia Marincaș) descriu mașini ARO albe, cu indivizi în civil, care trăgeau din mers asupra blocurilor și oamenilor. Pe Calea Lipovei, un grup pașnic de 70-80 de oameni este mitraliat fără somație de trei militari în termen.

La ora 20:45, Radu Bălan cere disperat trupe suplimentare, dar lt. col. Zeca refuză să execute fără ordinul ministrului Apărării. La ora 21:00, ministrul Vasile Milea ordonă întărirea pazei și trimiterea de patrule (inițial fără muniție) pentru paza magazinelor devastate.

Haosul a continuat după miezul nopții. Ora 23:00: Sosesc la aeroport membrii de frunte ai PCR, Cornel Pacoste și Iosif Szasz, trimiși de la București. Grupuri de manifestanți încearcă să mobilizeze studenții în Complexul Studențesc, dar aceștia refuză sau sunt plecați în vacanță.

Între orele 22:00 – 23:00, gl. Ștefan Gușă și Ion Coman fac o recunoaștere în centrul orașului. Timișoara arată ca după război: vitrine sparte, vehicule militare și civile incendiate, spitale pline de morți și răniți.

Ora 01:00 – 02:00: Un grup de civili care se îndrepta spre Spitalul Militar (probabil căutându-și răniții) este somat și dispersat cu focuri de armă.

Bilanțul tragic al acestor ore, în care au acționat Armata, Miliția și Securitatea (inclusiv USLA), a fost de 66 de morți și 196 de răniți.

Reîntors în cazarmă, generalul Ștefan Gușă ordonă retragerea tancurilor până dimineața și stabilește dispozitivul de luptă pentru a doua zi, în timp ce generalul Mihai Chițac propune folosirea substanțelor lacrimogene pentru ziua de 18 decembrie.