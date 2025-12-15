Planul economic al lui Ceaușescu pentru 1990. Datoria externă, stinsă, comerțul, excedentar, dar industria era obosită și energia insuficientă

În 15 decembrie 1989, în timp ce România fierbea politic, regimul își ținea încă ritualul preferat: planul. Textul de lege pentru „Planul național unic de dezvoltare economico-socială pe anul 1990”. El arată un stat care continuă să comande economia ca pe o unitate militară: disciplină, norme, contracte, control „pe toate fazele”, plus o obsesie repetată pentru export.

Nu e doar limbaj de propagandă; este o radiografie a ultimei încăpățânări. Aceea de a forța încă un an de „performanță” pe hârtie, indiferent de tensiunea socială care se vedea deja în stradă. Indiferent de mizeria vieții de zi cu zi.

România apare, în evaluările de epocă, cu datorie externă „zero” la mijlocul lui 1989, iar regimul se sprijină pe această frază ca pe un certificat de sănătate națională. În fapt, 1990 era gândit ca o continuare a economiei de comandă, nu ca o relaxare a condițiilor impuse populației.

Termenii folosiți: „îndeplinirea și depășirea” sarcinilor, ritmicitate, normative, penalizări, totul era fixat ca într-un ordin de zi pe unitate. Iar pe fundal, aceeași problemă structurală: industrie îmbătrânită și „penurii persistente de energie” – exact punctul care face ca orice plan să arate, de la distanță, ca o mașină fără combustibil.

Planul pentru 1990 pune pe masă un volum al investițiilor de 289–293 miliarde lei. Ca ordin de mărime, raportat la populația României de atunci, aproimativ 23,27 milioane, vorbim de circa 12–12.600 lei pe cap de locuitor doar ca „investiții” planificate. O cifră mare în limbajul planificării, dar care nu spune nimic despre eficiență, pentru că fix eficiența era problema.

Într-o economie cu energie puțină și capacități uzate, investiția devine adesea un alt cuvânt pentru „încă un șantier, încă o țintă, încă o raportare”.

Indicatorul-fanion al regimului rămâne productivitatea: un plus de 7–8,5% creștere a productivității muncii, la care se adaugă reducerea cheltuielilor de producție cu 25 lei la 1.000 lei producție marfă, adică o scădere de 2,5% a costului pe unitate, impusă administrativ. Într-o economie normală, productivitatea crește prin investiții tehnologice, management, stimulente și noi piețe.

Aici e tratată ca un rezultat contabil ce trebuie obținut prin „întărirea ordinii și disciplinei” și prin comprimarea consumurilor. Când disciplina devine principalul instrument economic, indicatorul nu mai e țintă de competitivitate, ci țintă de constrângere.

Contradicția devine și mai tăioasă dacă pui lângă aceste ținte o cifră simplă despre mersul economiei. România avea estimat un Produs Intern Brut (PNB) de 79,8 miliarde USD și scădere reală de -1,5% în 1989. Cu alte cuvinte, planul vorbea despre accelerare (productivitate +8,5%), în timp ce economia, în ansamblu, frâna. Asta e semnătura economică a ultimilor ani: pe hârtie urcă, în realitate coboară.

Obsesia exportului, prezentă explicit în discursuri, producție „cu prioritate” pentru export, respectarea termenelor și calității contractuale, are și ea un corespondent numeric: în 1988, exporturile României sunt estimate la 11,5 miliarde USD, importurile la 8,75 miliarde USD. Adică un excedent de aproximativ 2,75 miliarde USD. În termeni de proporție, exporturile ajung la circa 14% din PNB, importurile la circa 11%.

Este economia care vinde mai mult decât cumpără, dar nu ca semn de prosperitate, ci ca reflex al unei strategii: strângere, export, valută, iar acasă „aprovizionare” pe hârtie.

România producea în 1989 circa 80.000 milioane kWh, adică aprox. 3.440 kWh pe cap de locuitor - o medie de numai 9,4 kWh pe zi, echivalentul unei puteri medii de 393 W per persoană, pentru absolut tot: gospodărie, industrie, transport, instituții. De 6 ori mai puțin decât consumăm în zilele noastre.

Când însuși „combustibilul” sistemului este descris ca insuficient, limbajul despre „ridicarea nivelului tehnic și calitativ” capătă un aer de improvizație instituționalizată: ți se cere să produci mai mult și mai bine, cu mai puțină energie.

Și totuși, planul promite „îmbunătățirea nivelului de trai” și stabilitatea prețurilor.

Cifra concretă pentru locuințe: 160.000 apartamente noi în 1990, din care 20.000 în mediul rural. O cifră care sună importantă până o raportezi la populație: înseamnă sub 7 apartamente la mia de locuitori într-un an. Chiar dacă fiecare apartament ar „rezolva” o familie, ritmul este prea mic pentru a schimba structural problema locuirii.

Dar este suficient de mare pentru a fi folosit propagandistic ca dovadă că „statul construiește”. Iar asta era miza: nu transformarea, ci demonstrația.

Privit rece, Planul pe 1990 este ultimul document prin care Ceaușescu încearcă să dovedească faptul că statul încă funcționează ca mașină de comandă: exportul înaintea pieței interne, disciplină înaintea stimulentelor, indicatori înaintea realității.

Datoria externă era declarată stinsă, comerțul arăta excedent, dar industria era obosită și energia insuficientă – exact combinația care transformă „planul” într-un act de presiune, nu într-o strategie de dezvoltare.

În decembrie 1989, ruptura nu a fost doar politică. A fost și ruptura dintre un limbaj economic care continua să se creadă atotputernic și o societate care nu mai accepta să plătească, în frig și lipsuri, pentru încă un rând de procente.

Planul pentru 1990 a rămas, astfel, nu începutul unui an, ci epitaful unui mod de guvernare: multă comandă, multă hârtie, prea puțină economie reală.