Top 5 cele mai îndatorate țări din lume

Deficitul, adică datoria publică, există peste tot în lume. Unele țări sunt însă excepții. România este panicată din cauza deficitului, clamat constant de guvernanți, iar măsurile de austeritate au fost deja implementate. Am căutat date care cuprind statistici la nivel mondial și am găsit și care țări sunt cele mai îndatorate, dar și care sunt țările cu cele mai mici datorii.

Economiștii și guvernanții ar trebui să explice cum reușesc unele state să reziste crizelor economice globale.

În decembrie 2024, site-ul CNEWS a listat cele mai îndatorate cinci țări din lume, ținând cont de datoria lor publică și privată. Statele Unite sunt în frunte, cu o datorie externă de 32,9 trilioane de dolari.

Statele Unite– 32,9 trilioane de dolari, datorie descrisă ca fiind "nesustenabilă" de Jerome Powell, președintele Rezervei Federale. Marea Britanie– 8,7 trilioane de dolari, cu datoria publică de peste 100% din PIB. Japonia– 4,340 miliarde de dolari, sau 98,4% din PIB. Olanda– 3,790 miliarde de dolari, reprezentând 381% din PIB, determinate în principal de companii. Franța– aproape 3,3 trilioane de dolari, sau 112,5% din PIB, cu peste 3 trilioane de dolari legate de datoria publică.

Datoria publică a României a depășit 1.040,62 miliarde de lei în iunie 2025, reprezentând 57,2% din PIB.

Țara cu cele mai mici datorii

Este vorba de statul Brunei. Conform BBC Africa, acest mic stat situat pe insula Borneo rămâne țara cu cel mai mic raport datorie/PIB din lume, cu doar 1,9%, potrivit estimărilor recente. Acest rezultat este cu atât mai notabil cu cât datoria majorității țărilor a explodat odată cu pandemia de Covid și războiul din Ucraina.

Principalul motiv al acestei stabilități bugetare poate fi rezumat într-un singur cuvânt: hidrocarburi. Potrivit lui Ulrich Volz, directorul Centrului pentru Finanțe Durabile din Londra, "Brunei este un petrostat. Producția de țiței și gaze naturale reprezintă aproximativ 90% din PIB-ul său."

Aceste exporturi masive de petrol și gaze au permis țării să genereze excedente bugetare mari, fără a recurge la datorii. În plus, Brunei nu are aproape nicio datorie externă, iar împrumuturile sale sunt finanțate de propriile bănci.

Statul oferă servicii publice gratuite (sănătate, educație), nu percepe niciun impozit pe venit și acordă terenuri și case cetățenilor săi cei mai merituoși. Este un model unic în lume.

Care sunt țările cele mai puțin îndatorate în 2023

Potrivit datelor de pe site-ul Statista, unele țări se remarcă prin niveluri excepțional de scăzute ale datoriei publice în raport cu produsul intern brut (PIB).

În 2023, teritoriul chinez Macao se remarca în fruntea clasamentului cu 0% datorie publică, un caz unic în lume.

Primele 20 de țări cel mai puțin îndatorate sunt următoarele:

RAS Macao– 0% Brunei Darussalam– 2,33% Kuweit– 3,18% Turkmenistan– 4,7% Hong Kong SAR– 6,46% Tuvalu– 8,29% Kiribati– 11,72% Timorul de Est– 11,76% Micronezia– 12,42% Republica Democrată Congo– 14,29% Puerto Rico– 16,97% Kosovo– 17,45% Insulele Marshall– 17,66% Insulele Solomon– 17,97% Azerbaidjan– 18,37% Botswana– 19,41% Rusia– 19,66% Nauru– 20,17% Estonia– 20,74% Bulgaria– 22,05%

Ceea ce au în comun aceste state este un nivel foarte scăzut al datoriei publice, adesea din cauza resurselor naturale abundente (petrol, gaze, fructe, în general), a accesului limitat la piețele financiare sau a unei strategii fiscale prudente.

Foto InnovAero: Brunei Darussalam