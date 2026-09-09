Aproximativ 1.550 de salariați ai CFR Marfă nu și-au primit salariile de luni de zile și se confruntă cu incertitudini privind viitorul lor, anunță reprezentanții Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercial Vagoane. Aceștia cer o soluție pentru angajații companiei, după ce un proiect de modificare a Legii nr. 200/2006 nu a întrunit suficiente voturi în Camera Deputaților.

Votul a avut loc miercuri, 9 septembrie 2026. Propunerea urmărea modificarea Legii nr. 200/2006 privind Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Potrivit organizației sindicale, proiectul a primit 129 de voturi pentru, 70 împotrivă și 38 de abțineri. Alți 54 de deputați nu au votat, iar rezultatul nu a fost suficient pentru adoptarea inițiativei.

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane susține că situația angajaților a fost prezentată Parlamentului printr-un memoriu și că sindicaliștii au cerut identificarea unei soluții, dincolo de disputele politice.

„Acești oameni au muncit zeci de ani pe calea ferată. Au familii, facturi, rate și copii de întreținut. Nu cer pomeni și nu cer privilegii. Cer să le fie respectată munca și să primească o minimă protecție din partea statului român. Situația lor a fost prezentată Parlamentului României prin memoriul transmis de Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane, în care am cerut explicit găsirea unei soluții și lăsarea disputelor politice deoparte”, arată sursa.

Sindicaliștii au oferit detalii despre procesul.

„Rezultatul votului a fost însă 129 de voturi pentru, 70 împotrivă, 38 de abțineri și 54 de deputați care nu au votat, insuficient pentru adoptare. Și pentru că fiecare cetățean are dreptul să știe cum s-au poziționat cei pe care i-a trimis în Parlament, votul vorbește de la sine: PSD a dat 88 de voturi pentru. AUR a avut doar două voturi pentru, în timp ce 53 de deputați nu au votat. PNL a avut două voturi pentru, 35 împotrivă, două abțineri și un deputat care nu a votat. USR a dat 34 de voturi împotrivă. SOS România a avut 13 voturi pentru. UDMR a avut 21 de abțineri, iar reprezentanții minorităților naționale au dat 13 voturi pentru și o abținere”, se menționează în comunicat.

Federația susține că rezultatul scrutinului parlamentar reflectă pozițiile exprimate de aleși și precizează că nu îl consideră o chestiune de interpretare politică.

Potrivit organizației sindicale, „acestea nu sunt acuzații și nici interpretări politice”, ci „sunt voturile aleșilor neamului”.

Sindicaliștii atrag atenția asupra situației celor 1.550 de angajați și a familiilor acestora, susținând că salariații nu sunt responsabili pentru problemele care au dus compania în situația actuală.

„Este greu de înțeles cum, atunci când în fața Parlamentului sunt 1.550 de oameni care nu și-au primit salariile de luni de zile, unii aleși pot vota împotrivă, alții se pot abține, iar alții pot fi prezenți și pot alege pur și simplu să nu voteze. Salariații CFR Marfă nu au decis privatizarea eșuată, nu au acumulat datoriile istorice ale companiei, nu au numit și schimbat conducerile și nu au luat deciziile politice și administrative care au adus societatea în situația de astăzi. Așa cum am arătat și în memoriul transmis Parlamentului, nu este acceptabil ca tocmai ei și familiile lor să plătească acum factura unui eșec pe care nu l-au provocat. De aceea, după votul de astăzi, întrebarea noastră este simplă: cât valorează munca unui om pentru aleșii neamului?”, arată Federația.

Reprezentanții sindicali spun că vor continua demersurile legale, parlamentare și guvernamentale pentru identificarea unei soluții pentru angajații CFR Marfă.

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane, afiliată la Blocul Național Sindical, consideră că salariații companiei au nevoie de o soluție după lunile în care nu și-au primit drepturile salariale.

„O țară care nu își respectă oamenii care muncesc nu poate pretinde că își respectă cetățenii. Iar cei 1.550 de salariați ai CFR Marfă merită mai mult decât un vot împotrivă, o abținere sau un refuz de a vota. Merită respect și o soluție”, a transmis Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane.