⁠Tzancă Uraganu se laudă cu taxele plătite la ANAF. Câți bani a dat autorităților în ultimele luni

Tzancă Uraganu iese la rampă și arată negru pe alb câți bani a plătit ANAF-ului în ultimele luni. Precizările manelistului vin în contextul acuzațiilor aduse de Rizea că nu și-ar plăti dările la stat.

Enervat de acuzațiile fostului politician, Cristian Rizea, manelistul a făcut un clip în care a arătat câți bani a plătit la ANAF. În ultimele trei aluni, statul a încasat de la Tzancă peste 3 milioane de lei. Ba mai mult, acesta i-a transmis și un mesaj lui Rizea.

”Noi tot ce avem, avem din bani munciți și din corectitudine, nu ca tine care ai făcut pușcărie pentru evaziune fiscală. Te-ai găsit tu să vorbești de evaziuni fiscale care ai făcut închisoare pentru spălare de bani”.

Atacurile artistului continuă și îi transmite fostului politician să-i facă socoteala la mașini. Prima dintre ele este un Rolls Royce în valoare de 550.000 de euro. Apoi continuă cu o altă mașină de 750 de mii de euro, Phantom, ultimul model din Seria 2.

”Astea sunt mașini nu alea închiriate de tine acum, pe care le aveam eu când eram copil. Sau ceasurile tale false, uite aici cea de 200.000 de euro. Și bineînțeles Urusul care este la înscris tot pe numele meu. Nu ca tine, cu mașini închiriate și ceasuri false”, a spus Tzancă Uraganu.

Ca tacâmul să fie complet, intrepretul îi transmite fostului deputat că stă în condiții mizere și folosește obiecte false despre care spune că sunt de firmă. ”Stai într-o grasonieră de 7 metri și te lauzi că ai papuci Hermes. Fă și tu socoteala uite, aici la mine e Monaco, adevărat. Fă și tu socoteala cu mașini cu tot. Toate astea sunt pe bani munciți, bani curați, nu ai cum să stai cu așa ceva în curte ilegal, că ești luat”, a încheiat manelistul.