⁠Minodora și-a tăiat gușa. Operație complicată pentru cântăreață

⁠Minodora și-a tăiat gușa. Operație complicată pentru cântăreațăMinodora / sursa foto: facebook
Minodora a explicat la un podcast faptul că atunci când a slăbit a trebuit să facă și operație la gușă. Asta pentru că toată fața ei a fost afectată de pierderea kilogramelor.

Minodora, nu se teme de bisturiu

Artista a explicat la un podcast faptul că operația a fost una care a implicat toată fața. Mai exact, aceasta a suferit o intervenție care a ajuns până la urechi.

”Și mi-am făcut și operație de gusă că îmi atârna. Deci tot capul s-a lăsat aici sub barbă. Deci toate fălcile obrazului, s-au lăsat aici sub gât. Și m-am dus și tot surplusul de piele s-a tras. Am urechile tăiate, sunt tăiată după urechi, tot și s-a tras”, a povestit cântăreața.

Plănuiește o altă intervenție

Aceasta a explicat că nu se va opri aici. ”Și la 53 de ani, acum am 47, o să mă duc să îmi fac un lifting facial care îmi va trage fața cu totul. Dar nu este cazul acum. Eu ce-mi pun în cap aia fac”, a mai spus ea. Pe de altă parte, Minodra a povestit și de ce e a luat decizia să-și taie stomacul.

Totul s-a întâmplat după cura de slăbire, în urma căreia i s-a schimbat forma corpului. ”Peste 2 ani de zile nu am băut cafea cu zahăr, nu am mâncat dulce, nu am mâncat foarte sărat. Și când am dat puțin iama în toate astea m-am deregelat din nou și am luat iarăși kilograme”, a dezvăluit artista.

A preferat bisturiul decât să se abțină

”Și ideea este că mi-a plăcut cum m-am simțit în aproape doi ani de zile slabă, după proiectul cu Măruță și plăcându-mi foarte tare nu am mai avut chef și nicio poftă să mă reapuc de acel program, atenție ce bagi în gură.

Nu știu ce milimetru de orice, un pahar de vin 125 de calorii, știam caloriile la orice băgam în gură și așa, n am mai avut chef de treaba asta. Și am apelat la bisturiu”, a spus Minodora.

