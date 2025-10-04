Zone din București, Giurgiu și Ilfov vor rămâne șase zile fără curent

Rețele Electrice Muntenia anunță întreruperi programate ale energiei electrice în perioada 6 – 12 octombrie 2025, în mai multe zone din București, Giurgiu și județul Ilfov.

Compania precizează că opririle sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare și mentenanță la rețeaua de distribuție.

Lucrările programate vor afecta mai multe cartiere și artere principale ale Capitalei.

Strada Seneslav Voievod – toată strada, între orele 08:30 – 16:30

Drumul Agatului și Strada Piscul Cerbului – lucrări între orele 09:00 – 17:00

Perimetrul Vatra Luminoasă – Victor Manu – Șos. Iancului – Laur. Claudian

Prelungirea Ghencea nr. 159–161B, Strada Marinarilor, Bulevardul Schitu Măgureanu – între orele 09:00 – 17:00

Bulevardul Schitu Măgureanu – zona delimitată de străzile C. Stahi, Cobălcescu și Știrbei Vodă (nr. 35–37), între orele 09:00 – 17:00

Strada Cotnari, Tribunei, Dealu Negru și Șos. București–Târgoviște – între Șos. Gheorghe I. Șisești și Drumul Sărmaș, între orele 09:00 – 17:00 (inclusiv Căminul de bătrâni din zonă)

Cosoba – Strada 12 Frați, între orele 09:00 – 16:00

Mihăilești – Strada Complexului, între orele 08:30 – 16:30 Agenți economici afectați: ASPA Mihăilești, Totalmet Prod Construct SRL, Prod 3D, Yuksel Impex SRL

Săbăreni – Strada Principală nr. 221D și Strada Cereanca, între orele 09:00 – 16:00

Corbeanca – Străzile Malu cu Flori, Transformatorului, Cetății, Măceșului, Independenței, Ficusului, Amurgului, Aleea Micșunelei și adiacente, între orele 09:00 – 17:00

Ciolpani – Străzile Câmpului, Lutului, Bisericii, Olarilor, Monumentului, Ialomiței, Cartier Lăcrămioara și satul Pisc, între orele 10:00 – 18:00

Dascălu – Străzile Margaretelor, Irisului, Ficusului, Micșunelelor și Ghiocelului, între orele 09:00 – 17:00

Balotești – Cartier Colina Lac, între orele 09:00 – 17:00

Clinceni – Strada Monumentul Eroilor, laborator Clinceni, între orele 09:00 – 17:00

Buftea – Străzile Lăstunului, Sticlăriei, Milano și adiacente, între orele 09:00 – 17:00

Snagov (Tâncăbești) – Străzile Marin Sorescu, George Bacovia, București–Ploiești, Ion Creangă și Ion Barbu, între orele 09:00 – 17:00

Ghermănești – Strada Vaslui și adiacente, între orele 09:00 – 17:00

Ciolpani – Salon de Evenimente Ciolpani, între orele 09:00 – 17:00

Dragomirești-Deal – Străzile Republicii, Teilor, Salcâmilor, Ulmului, Macului, Pinului, Lavandei, Mesteacănului, Carpenului, Crizantemelor, între orele 09:00 – 17:00

Bragadiru – Strada Crișul Repede, între orele 09:00 – 17:00

Compania precizează că lucrările fac parte din programul de mentenanță anuală și sunt necesare pentru a asigura continuitatea și siguranța alimentării cu energie electrică. Eventualele modificări sau întreruperi suplimentare vor fi anunțate pe site-ul oficial al Rețele Electrice Muntenia.