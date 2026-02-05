Zona montană a județului Vâlcea, afectată de ninsori abundente. Drumarii intervin pe DN 7A

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova a anunțat, joi seară, ninsori abundente în zona montană a județului Vâlcea, unde se intervine cu utilaje. „Utilajele de deszăpezire acționează permanent pe acest sector de drum pentru asigurarea condițiilor optime de circulație”, a anunțat DRDP Craiova, într-o postare pe Facebook.

Potrivit sursei menționate anterior, joi seară se semnalează ninsori abundente în zona montană a județului Vâlcea, iar pe DN 7A, pe tronsonul Voineasa–Vidra–Obârșia Lotrului, se înregistrează, de asemenea, ninsori însemnate cantitativ.

„Utilajele de deszăpezire acționează permanent pe acest sector de drum pentru asigurarea condițiilor optime de circulație”, a mai anunțat DRDP Craiova.

Meteorologii anunță că, până vineri dimineață, va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în Moldova și în estul Transilvaniei sunt prognozate lapoviță și ninsori, cu posibilitatea formării poleiului.

La munte vor predomina ninsorile, iar județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna sunt vizate de un Cod galben de ploi însemnate cantitativ, respectiv de ninsori viscolite și strat de zăpadă în zona montană. Totodată, județele Timiș și Caraș-Severin se află sub Cod galben de vânt puternic.

În luna februarie, vremea va fi schimbătoare, cu influențe ale maselor de aer rece din nord și nord-est, dar și cu episoade de vreme mai caldă aduse dinspre sud și vest.

Directorul de prognoze al ANM Florinela Georgescu a afirmat că este „puţin probabil” ca actualul episod de vreme deosebit de rece să fie ultimul din această lună.

„Mai degrabă probabilitatea rămâne pentru schimbări în regimul termic şi chiar al precipitaţiilor, o dată la trei-patru zile, pentru că circulaţia la nivelul continentului european este una foarte activă. Suntem în continuare influenţaţi atât de masele de aer rece dinspre nord şi nord-est, dar şi de activitatea ciclonică cu aer mai cald, dinspre sud şi vest”, a explicat aceasta.