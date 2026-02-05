Social

Zona montană a județului Vâlcea, afectată de ninsori abundente. Drumarii intervin pe DN 7A

Comentează știrea
Zona montană a județului Vâlcea, afectată de ninsori abundente. Drumarii intervin pe DN 7AUtilaje pe DN 7A. Sursa foto: Captură video Facebook
Din cuprinsul articolului

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova a anunțat, joi seară, ninsori abundente în zona montană a județului Vâlcea, unde se intervine cu utilaje. „Utilajele de deszăpezire acționează permanent pe acest sector de drum pentru asigurarea condițiilor optime de circulație”, a anunțat DRDP Craiova, într-o postare pe Facebook.

Ninsori abundente în zona montană a județului Vâlcea

Potrivit sursei menționate anterior, joi seară se semnalează ninsori abundente în zona montană a județului Vâlcea, iar pe DN 7A, pe tronsonul Voineasa–Vidra–Obârșia Lotrului, se înregistrează, de asemenea, ninsori însemnate cantitativ.

„Utilajele de deszăpezire acționează permanent pe acest sector de drum pentru asigurarea condițiilor optime de circulație”, a mai anunțat DRDP Craiova.

Insolvenţa în Republica Moldova. Doi administratori autorizaţi, cercetaţi penal şi zeci de familii rămase fără locuinţe şi bani
Insolvenţa în Republica Moldova. Doi administratori autorizaţi, cercetaţi penal şi zeci de familii rămase fără locuinţe şi bani
Pata solară gigantică, aflată la apogeul activității
Pata solară gigantică, aflată la apogeul activității

Vremea va aduce ploi în cea mai mare parte a țării

Meteorologii anunță că, până vineri dimineață, va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în Moldova și în estul Transilvaniei sunt prognozate lapoviță și ninsori, cu posibilitatea formării poleiului.

La munte vor predomina ninsorile, iar județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna sunt vizate de un Cod galben de ploi însemnate cantitativ, respectiv de ninsori viscolite și strat de zăpadă în zona montană. Totodată, județele Timiș și Caraș-Severin se află sub Cod galben de vânt puternic.

ninsoare

Sursa foto: Freepik

Cum va fi vremea în luna februarie

În luna februarie, vremea va fi schimbătoare, cu influențe ale maselor de aer rece din nord și nord-est, dar și cu episoade de vreme mai caldă aduse dinspre sud și vest.

Directorul de prognoze al ANM Florinela Georgescu a afirmat că este „puţin probabil” ca actualul episod de vreme deosebit de rece să fie ultimul din această lună.

„Mai degrabă probabilitatea rămâne pentru schimbări în regimul termic şi chiar al precipitaţiilor, o dată la trei-patru zile, pentru că circulaţia la nivelul continentului european este una foarte activă. Suntem în continuare influenţaţi atât de masele de aer rece dinspre nord şi nord-est, dar şi de activitatea ciclonică cu aer mai cald, dinspre sud şi vest”, a explicat aceasta.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:52 - Avarie la o conductă subterană de gaz în Craiova. Zeci de persoane au fost evacuate 
21:47 - Un primar din județul Suceava, sub control judiciar cu brățară electronică. Ce acuzații i se aduc
21:41 - Rogobete, după vizita din Israel: Cooperarea medicală dintre cele două țări are un potențial real
21:33 - Insolvenţa în Republica Moldova. Doi administratori autorizaţi, cercetaţi penal şi zeci de familii rămase fără locuin...
21:25 - Medicul din județul Alba, acuzat de luare de mită în formă continuată, arestat preventiv
21:18 - De ce s-a căsătorit cu adevărat Mihai Constantinescu. Totul are legătură cu boala lui

HAI România!

Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu
Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu
Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal
Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal

Proiecte speciale