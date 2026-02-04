MAE avertizează românii care se află în Maroc după emiterea unui cod roșu de inundații pe litoral

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare oficială pentru cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Maroc, după ce autoritățile locale au instituit un cod roșu de precipitații și risc major de inundații în mai multe zone de pe litoralul atlantic și mediteranean.

Avertizarea vine în contextul în care Direcția Generală de Meteorologie din Maroc a anunțat fenomene meteo extreme, cu ploi abundente și acumulări rapide de apă, care pot afecta infrastructura, circulația rutieră și siguranța populației.

Potrivit informațiilor transmise de MAE, codul roșu vizează mai multe localități situate de-a lungul coastei, considerate printre cele mai expuse riscului de inundații.

Este vorba despre orașele:

Tanger Assilah Larache Tetouane Al-Hoceima Chefchaouen

Acestea sunt regiuni intens circulate atât de turiști, cât și de comunități de români care lucrează sau tranzitează Marocul, în special prin porturile și aeroporturile internaționale.

Autoritățile marocane avertizează că ploile pot produce viituri rapide, alunecări de teren în zonele montane din apropiere și blocaje pe principalele artere rutiere.

Ministerul român al Afacerilor Externe recomandă românilor să manifeste prudență maximă și să evite deplasările neesențiale în zonele afectate.

Cetățenii sunt sfătuiți să urmărească permanent evoluția situației prin canalele oficiale ale autorităților marocane, în special cele puse la dispoziție de:

Direcția Generală de Meteorologie din Maroc – pentru informații meteo actualizate Direcția Generală a Drumurilor – pentru starea traficului și eventuale închideri de drumuri

MAE atrage atenția că, în cazul intensificării fenomenelor meteo, pot apărea restricții de circulație, suspendări de zboruri sau perturbări în transportul public.

În situația producerii unor incidente sau urgențe, românii aflați pe teritoriul Marocului sunt sfătuiți să apeleze imediat numărul unic de urgență 112, valabil la nivel național pentru:

Poliție Ambulanță Pompieri

Pentru asistență consulară, cetățenii români pot contacta Ambasada României la Rabat, la numărul de telefon:

+212 537 72 14 93

Apelurile sunt direcționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde sunt preluate în regim de permanență de operatori specializați.

În cazuri deosebite, cu caracter urgent, este disponibil și telefonul de urgență al misiunii diplomatice:

+212 67 99 77 751

MAE precizează că aceste linii sunt destinate exclusiv situațiilor grave, precum accidente, dispariții, probleme medicale majore sau blocaje generate de fenomenele naturale.

Marocul este o țară expusă periodic fenomenelor meteo extreme, mai ales în zonele de coastă și în regiunile muntoase din nord, unde relieful favorizează acumulările rapide de apă și scurgerile torențiale.

În ultimii ani, mai multe episoade de ploi abundente au provocat inundații severe, distrugeri de drumuri, izolarea unor localități și evacuări de populație.

Zone precum Tanger și Tetouane sunt considerate puncte sensibile, deoarece concentrează atât infrastructură urbană densă, cât și trafic turistic și comercial intens, inclusiv legături maritime cu Europa.

Autoritățile marocane nu au anunțat până în prezent victime, însă au transmis că situația este monitorizată permanent și că serviciile de intervenție sunt mobilizate preventiv.

MAE recomandă românilor să:

evite zonele joase și cursurile de apă nu traverseze drumuri inundate respecte indicațiile autorităților locale verifice constant starea zborurilor și a transportului

Pentru românii care urmează să plece în Maroc în perioada următoare, instituția recomandă consultarea avertismentelor de călătorie și amânarea deplasărilor neesențiale către regiunile aflate sub cod roșu.

Atenționarea MAE rămâne valabilă până la ridicarea oficială a alertei de către autoritățile marocane.