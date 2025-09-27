Ziua gumei de mestecat: o gustare mică cu o istorie mare

Guma de mestecat există de secole, evoluând în formă și funcționalitate. Încă de acum 7.000 de ani, locuitorii Europei de Nord foloseau rășina de mesteacăn pentru a-și împrospăta respirația. În urmă cu peste 130 de ani, prima gumă cu aromă de mentă, sub formă de frunzulițe, devenea populară în Statele Unite. Astăzi, guma de mestecat nu este doar un mod de a te revigora, ci și un fenomen global și o parte integrantă a culturii pop. Nu e de mirare, așadar, că acest produs are propria sa zi aniversară, sărbătorită pe 30 septembrie.

Producția de gumă de mestecat a început în 1892, când William Wrigley Jr., un tânăr antreprenor din Chicago, a vrut să o folosească drept stimulent pentru intermediarii care cumpărau praf de copt. Prima gumă a fost vândută sub brandul Juicy Fruit®, dar adăugarea mentei la guma Wrigley’s Spearmint® a făcut ca tot mai mulți oameni să o aleagă. Wrigley a descoperit rapid că vânzarea gumei era mai ușoară și mai profitabilă decât cea a prafului de copt, iar în 1903 a început producția la scară largă.

Doar cinci ani mai târziu, vânzările anuale depășeau un milion de dolari. În 1914, brandul Doublemint® a fost primit cu entuziasm, fiind descris ca un produs cu „dublu gust de mentă”.

Până în 1925, când William Wrigley a predat conducerea fiului său, Philip, compania avea deja fabrici în Statele Unite, Canada și Australia. În această perioadă, devenise deja unul dintre cei mai mari promotori de publicitate din SUA, profitând de ascensiunea radioului.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, din cauza raționalizării materiilor prime, Wrigley a decis să retragă produsele de pe piață și să dedice întreaga producție nevoilor soldaților. Ca parte din rațiile lor alimentare, aceștia primeau câte două bucăți de gumă, care le-au câștigat rapid aprecierea datorită efectului revigorant.

În 1944, brandul Orbit® a fost lansat pe piața americană, iar după război, guma de mestecat a început să câștige popularitate la nivel global. În 1965, guma de mestecat a fost inclusă la bordul navei spațiale americane Gemini 4 și este, în prezent, parte din rațiile uscate ale astronauților de pe Stația Spațială Internațională (ISS), unde ajută la prevenirea problemelor dentare cauzate de secreția redusă de salivă în condiții de imponderabilitate.

De-a lungul anilor, guma de mestecat a devenit un simbol al relaxării și libertății, iar popularitatea ei a fost confirmată nu doar de cifrele de vânzări, ci și de prezența constantă în cultura pop. Încă din 1939, Ella Fitzgerald interpreta piesa „Chew Chew Chew”, reluată ulterior în numeroase variante. Începând cu anii ’50, guma de mestecat a fost asociată cu vedete celebre de cinema precum James Dean și cu designeri iconici precum Frank Lloyd Wright.

Guma de mestecat a devenit și un motiv recurent în literatură și cinema. Personajul Violet Beauregarde din „Charlie și fabrica de ciocolată” era cunoscut pentru obsesia sa pentru gumă. Scenele cu Cher (Alicia Silverstone) mestecând gumă în filmul „Clueless” sau cele din videoclipul „Beauty School Dropout” din musicalul „Grease” au intrat în istoria culturii pop. Guma de mestecat apare și în ședințe foto cu vedete ca Britney Spears, Beyoncé, Shakira, Billie Eilish sau Harry Styles.

Când William Wrigley Jr. a introdus guma de mestecat pe piață, nu s-a gândit că aceasta va deveni un aliat în prevenirea cariilor. Astăzi, Federația Dentară Internațională (FDI) și 20 de asociații stomatologice naționale recunosc beneficiile gumei fără zahăr pentru sănătatea orală, deoarece aceasta stimulează producția de salivă, ajută la eliminarea resturilor alimentare și la menținerea unui pH optim în cavitatea bucală. Astăzi, brandul Orbit® arată că guma fără zahăr poate fi nu doar o gustare revigorantă, ci și un companion pentru momentele de relaxare sau activitățile cotidiene.

Acest lucru este vizibil mai ales în rândul adolescenților, care mestecă gumă de până la trei ori mai des decât persoanele de 30 de ani. Tinerii aleg să mestece gumă în timp ce învață, dar și în timpul altor activități, precum jocurile video, ascultatul muzicii, vorbitul la telefon sau trimiterea de mesaje. Dovada clară că, în ciuda unei istorii lungi, guma de mestecat este încă la modă.