Sorin Grindeanu, despre alegerile din Republica Moldova: Sper ca forțele pro-europene să câștige alegerile

Liderul PSD interimar, Sorin Grindeanu, a afirmat la Antena 3 CNN că Republica Moldova se află într-un moment critic și că alegerile de duminică pot influența serios parcursul pro-european al țării. Președintele a făcut un apel către cetățenii moldoveni din România să analizeze atent opțiunile de vot, subliniind că viitorul strategic al Republicii Moldova este pus sub semnul întrebării.

Sorin Grindeanu a explicat că Republica Moldova se confruntă cu provocări majore și că orientarea sa europeană nu este garantată.

„Îndemn pe toți cei care trăiesc în România, dar totodată sunt și cetățeni moldoveni, să se gândească foarte bine ce aleg, pentru că, da, Moldova se află într-un pericol. Nu spun doar eu acest lucru”, a declarat liderul PSD.

Acesta a amintit că mai mulți lideri europeni de rang înalt și-au manifestat sprijinul pentru parcursul pro-european al Republicii Moldova. Printre aceștia se numără președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Poloniei, Donald Tusk, și președintele României, Nicușor Dan.

Liderul PSD a precizat că acest lucru arată preocuparea Europei pentru Moldova și dorința ca țara să-și păstreze traiectoria europeană. Acesta a subliniat că nu se poate interveni în alegerile din Republica Moldova și nici nu ar fi corect, dar că liderii politici își pot exprima opinia, așa cum a făcut-o și el.

Grindeanu a precizată că „acesta este un lucru care arată preocuparea pe care Europa o are pentru Moldova, dorința ca Moldova să-și păstreze traiectoria europeană”.

Sorin Grindeanu a reiterat că obiectivul strategic al României și al partidelor pro-europene este ca Republica Moldova să se apropie cât mai mult de Uniunea Europeană. „Ne dorim ca Moldova să se reunească cu România în interiorul Uniunii Europene”, a afirmat liderul PSD.

Potrivit lui Grindeanu, implicarea civică și atenția la vot sunt vitale pentru menținerea stabilității și parcursului european al Republicii Moldova.