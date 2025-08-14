Monden Zi de naștere ca-n filme pentru Dua Lipa: lux, prieteni și apusuri spectaculoase







Cântăreața britanico-kosovară Dua Lipa, una dintre cele mai apreciate artiste pop ale momentului, și-a sărbătorit ziua de naștere cu câteva zile înainte de data oficială, alegând din nou locul care îi aduce cea mai multă liniște și bucurie: insula sa preferată.

Vedeta, născută pe 22 august și aflată sub semnul zodiacal al Leului, urmează să împlinească 30 de ani, iar momentul a fost marcat alături de prieteni apropiați și de logodnicul ei, actorul britanic Callum Turner.

Atmosfera a fost una relaxată, dar plină de energie, cu zile întregi de petrecere și activități pe plajă. Prietenii artistei au pregătit și un tort-surpriză, adus chiar pe insulă, iar momentul festiv a fost imortalizat în fotografii care au cucerit rețelele sociale.

„Petrecere timpurie de ziua mea, pe insula mea preferată, cu oamenii mei preferați, purtând cea mai frumoasă rochie creată de Simon... Abia aștept să fac 30 de ani!”, a scris Dua Lipa pe Instagram, adăugând un carusel de imagini cu peisaje exotice, costume de baie elegante și dansuri pe nisip.

Nu este prima dată când artista își marchează aniversarea pe o insulă. Și anul trecut, Dua a ales același decor idilic pentru a-și aduna cei mai apropiați prieteni, preferând atmosfera intimă și priveliștea oceanului în locul unei petreceri fastuoase în orașe mari.

Anul 2025 este unul cu semnificație specială pentru Dua Lipa. În urmă cu doar câteva luni, artista a fost cerută în căsătorie de Callum Turner, cunoscut pentru rolurile sale în producții de succes, iar răspunsul a fost un „da” entuziast.

Tot recent, cântăreața a primit oficial cetățenia kosovară, un gest care a emoționat-o profund, având în vedere rădăcinile familiei sale și legătura strânsă cu această țară.

Petrecerea în avans pe insulă pare să fie doar începutul unui sezon de sărbători pentru artista care a cucerit topurile internaționale. Cântăreața a anunțat că are planuri mari și că pregătește mai multe melodii, care speră să ajungă hituri.