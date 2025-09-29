Zelenski, la Forumul de Securitate de la Varșovia: Rusia a lansat dronele de pe petrolierele din Marea Baltică

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut ca Rusia să nu mai aibă acces la Marea Baltică, acuzând Moscova că lansează drone din petroliere pentru a încălca spațiul aerian al țărilor NATO. „Drone care au provocat perturbări majore în nordul Europei”, a spus acesta, la Forumul de Securitate de la Varșovia.

Președintele Ucrainei a declarat luni la Forumul de Securitate de la Varșovia că Rusia folosește „flotele fantomă” din Marea Baltică pentru a lansa drone care pătrund în spațiul aerian al statelor NATO.

„Există tot mai multe dovezi că Rusia ar fi folosit petroliere în Marea Baltică pentru a lansa drone. Drone care au provocat perturbări majore în nordul Europei. Dacă un petrolier rusesc este folosit pentru a lansa drone, nu are ce căuta în Marea Baltică”, a spus acesta.

El a declarat că aceste acțiuni reprezintă „activitate militară de facto împotriva țărilor europene” și a afirmat că Europa „are dreptul să închidă strâmtorile și rutele maritime pentru a se proteja”.

„Flota fantomă” este formată din sute de petroliere vechi, adesea fără asigurare. Navele navighează de regulă sub pavilion străin și au un nivel scăzut de transparență, ceea ce face dificilă aplicarea sancțiunilor de către autorități, potrivit The Kyiv Independent.

Așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei este tot mai vizată de sancțiunile occidentale, pe măsură ce partenerii internaționali ai Ucrainei încearcă să reducă veniturile obținute de Moscova din exportul de petrol, care alimentează războiul.

Declarațiile apar pe fondul tensiunilor tot mai ridicate dintre Rusia și NATO, după incidente recente: în septembrie, drone rusești au fost doborâte în Polonia, iar altele au intrat în spațiul aerian al României.

Câteva zile mai târziu, trei avioane de vânătoare MiG-31 ruse au intrat timp de 12 minute în spațiul aerian al Estoniei și au fost interceptate de avioane NATO.

„Toate acestea reprezintă riscuri și o încălcare clară a spațiului aerian, a granițelor și a dreptului internațional. Răspunsul trebuie să fie unitar, nu doar în Europa, ci și din partea Statelor Unite”, a mai spus liderul ucrainean.