Zelenski critică Polonia și avertizează NATO asupra amenințării dronelor

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a stârnit controverse internaționale prin declarațiile sale despre capacitatea Poloniei de a respinge atacurile cu drone, comparativ cu Ucraina. Într-un interviu pentru Sky News, președintele ucrainean a afirmat că Ucraina a doborât 700 de drone din 810 atacuri rusești, în timp ce Polonia a neutralizat doar 4 aparate. Ministrul polonez al Apărării a criticat rapid declarațiile, numindu-le „fără valoare și neadevărate”.

Zelenski a explicat că Ucraina se află în fruntea tehnologică în domeniul dronelor și că sistemele sale aeriene au făcut față celui mai mare atac cu drone al Rusiei de la începutul războiului.

„Sistemele noastre aeriene au acționat împotriva a 810 drone și au distrus 700. Este un număr mare dacă îl compari cu ce s-a întâmplat în Polonia”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a subliniat că diferențele dintre Ucraina și Polonia sunt evidente. Ucraina se află într-un război activ, în timp ce Polonia nu a fost pusă în situații similare și nu trebuie să facă față atacurilor cu rachete balistice sau de croazieră.

Zelenski a avertizat că, în cazul unui atac masiv, Polonia ar putea întâmpina dificultăți în protejarea populației și gestionarea infrastructurii critice.

Declarațiile lui Zelenski au provocat un răspuns ferm la Varșovia. Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a catalogat comentariile drept „inutile și neadevărate”, explicând că legislația, contextul și experiența Poloniei sunt diferite. „Până acum, niciun stat NATO nu a fost pus să doboare drone în asemenea condiții”, a precizat oficialul.

Kosiniak-Kamysz a adăugat că armamentul Poloniei a fost folosit acolo unde a fost necesar și că statul va continua să fie pregătit pentru orice provocare. Replica poloneză arată tensiunea dintre Kiev și Varșovia și ridică întrebări despre comunicarea și coordonarea în cadrul NATO în privința apărării aeriene.

Zelenski a mai transmis că Ucraina este gata să ofere instruire militarilor NATO pentru a răspunde eficient atacurilor cu dronă. „Suntem gata să vă antrenăm soldații. Chiar au nevoie. Și nu vorbim doar de Polonia”, a spus acesta.

El a explicat și semnificația incursiunilor dronelor rusești în spațiile aeriene ale României și Poloniei, considerând aceste acțiuni teste pentru a evalua nivelul de pregătire NATO. Liderul ucrainean a subliniat viteza de dezvoltare a tehnologiei dronelor: „Generațiile de drone se schimbă la trei luni. Rușii învață de la noi, noi de la ei, dar încercăm să fim mai rapizi.”