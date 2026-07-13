Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cere sancțiuni aspre împotriva oficialilor care au aprobat amplasarea unui depozit de armament într-o zonă locuită, după ce un atac rusesc asupra obiectivului a provocat moartea a zece persoane și distrugerea a sute de locuințe. Liderul de la Kiev afirmă că au fost identificate persoanele responsabile, potrivit The Independent.

Atacul a avut loc în orașul Vyșneve, aflat la vest de Kiev. O rachetă rusă a lovit un depozit în care erau păstrate arme și muniții, iar exploziile care au urmat au provocat distrugeri importante în cartierele din apropiere.

După finalizarea anchetei, autoritățile ucrainene au stabilit cine a aprobat utilizarea depozitului în apropierea locuințelor.

„A fost o încălcare directă atât a legii, cât și a unei decizii a Statului Major al Comandantului Suprem”, a declarat Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a adăugat că persoanele implicate vor fi trase la răspundere.

„Oficialii responsabili au fost identificați, iar poziția statului este că fiecare dintre ei trebuie să fie tras la răspundere”, a afirmat liderul de la Kiev.

În mesajul video de duminică seara, Volodimir Zelenski a făcut din nou apel la partenerii internaționali să accelereze livrările de armament promise Ucrainei.

„Pregătesc schimbări în eforturile diplomatice ale Ucrainei. Avem nevoie de un nou nivel de cooperare cu partenerii noștri pentru ca acordurile privind livrările de armament să fie respectate”, a declarat președintele ucrainean.

Acesta a atras atenția că „acordurile la care au ajuns liderii statelor trebuie puse în aplicare mult mai rapid și mai complet”.

Atacurile asupra Ucrainei au continuat și în weekend. Potrivit autorităților ucrainene, alte opt persoane și-au pierdut viața sâmbătă, iar câteva zeci au fost rănite în urma unui nou val de bombardamente cu rachete și drone lansate de Rusia asupra mai multor regiuni ale țării.