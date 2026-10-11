Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică, 11 octombrie 2026, că forțele ruse au atacat infrastructura energetică din Ucraina după ce președintele american Donald Trump a anunțat că Moscova și Kievul ar fi convenit asupra unui armistițiu în acest sector.

Liderul de la Kiev afirmă că Ucraina este pregătită să suspende atacurile asupra obiectivelor energetice rusești, dar așteaptă o măsură similară din partea Moscovei.

Potrivit declarațiilor lui Zelenski, o centrală electrică din Kiev a fost lovită de o dronă de tip Shahed, iar ulterior au fost raportate atacuri asupra instalațiilor energetice din regiunea Harkov. Președintele ucrainean susține că loviturile au avut loc după anunțul lui Trump, în condițiile în care autoritățile de la Kiev nu cunoșteau detaliile unui eventual acord.

Într-un mesaj publicat duminică pe platforma X, Volodimir Zelenski a afirmat că i-a prezentat președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, situația atacurilor rusești și efectele acestora asupra populației.

Liderul ucrainean a susținut că lovitura asupra unei centrale electrice din Kiev a provocat întreruperi de curent în mai multe cartiere. El a menționat, de asemenea, atacuri asupra instalațiilor energetice din regiunea Harkov, inclusiv asupra centralei termice nr. 5 din oraș.

În discursul video adresat duminică seara populației, Zelenski a declarat că Ucraina susține încetarea focului și este dispusă să nu mai atace sectorul energetic rus. El a precizat însă că, în opinia sa, un asemenea angajament trebuie să fie reciproc și să se reflecte în oprirea atacurilor asupra infrastructurii ucrainene.

„Ucraina dorește pacea. Întrebarea este: o vrea și Rusia?”, a transmis președintele ucrainean, cerând Moscovei să accepte măsuri care să ducă la încetarea reală a ostilităților.

Potrivit cifrelor prezentate de Zelenski, forțele ruse ar fi lansat peste 200 de atacuri asupra instalațiilor de producere și transport al energiei electrice din Ucraina în cursul săptămânii încheiate la 11 octombrie.

Acesta a mai afirmat că alte 17 atacuri au vizat instalații din sectoarele gazelor și petrolului. Tot potrivit bilanțului prezentat de liderul ucrainean, peste 150 de ucraineni au fost uciși, iar mai mult de 700 au fost răniți în aceeași perioadă.

Aceste cifre reprezintă date comunicate de președintele Ucrainei. Ele trebuie atribuite autorităților de la Kiev în lipsa unei verificări independente prezentate în informațiile disponibile.

Atacurile asupra infrastructurii energetice pot afecta alimentarea cu electricitate și încălzirea locuințelor, în special în perioadele reci. Întreruperile de curent pot afecta, de asemenea, transportul, serviciile publice și funcționarea unor unități medicale sau industriale.

Președintele american Donald Trump a declarat pe 11 octombrie că Rusia și Ucraina ar fi convenit asupra unui armistițiu energetic cu aplicare imediată. Anunțul a ridicat însă întrebări privind existența unor condiții acceptate în mod oficial de ambele părți.

Într-o declarație acordată publicației Axios, Zelenski a afirmat inițial că nu știa despre înțelegerea anunțată de liderul american, dar că Ucraina era dispusă să o accepte. Ulterior, președintele ucrainean a reiterat sprijinul pentru această inițiativă și a spus că așteaptă detalii din partea Washingtonului.

Până la momentul relatării, potrivit informațiilor furnizate de News.ro, partea rusă nu comentase public anunțul lui Trump. În aceste condiții, nu era clar dacă exista un acord operațional, cu reguli precise, mecanisme de verificare și angajamente asumate explicit de ambele guverne.

Zelenski a declarat că Ucraina a primit ordinele necesare pentru continuarea apărării și că autoritățile sale așteaptă clarificări privind dialogul dintre Statele Unite și Rusia.

În discuția cu Ursula von der Leyen, cei doi lideri ar fi convenit ca echipele lor să analizeze următorii pași și coordonarea acțiunilor comune. Președintele ucrainean a subliniat și importanța sprijinului internațional pentru protejarea populației și a infrastructurii critice.

Evoluția inițiativei depinde de clarificarea condițiilor armistițiului și de confirmarea angajamentelor de către părțile implicate. Până la apariția unor informații oficiale suplimentare, anunțul american și declarațiile Kievului nu sunt suficiente pentru a confirma că oprirea atacurilor asupra sectorului energetic a intrat efectiv în vigoare.