Președintele american Donald Trump a anunțat duminică, 11 octombrie 2026, că Rusia și Ucraina ar fi convenit asupra unui „armistițiu energetic”, care ar intra în vigoare imediat. Mesajul a fost publicat pe platforma Truth Social.

„Începând de acum, există un ARMISTIȚIU ENERGETIC în războiul dintre Rusia și Ucraina. Ambele părți au fost de acord. Nu îl încălcați! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a scris Donald Trump.

Declarația vizează atacurile asupra infrastructurii energetice, un element important al conflictului dintre cele două țări. Rafinăriile, instalațiile de combustibil și rețelele de electricitate au devenit ținte în confruntările militare, cu efecte asupra aprovizionării cu energie și asupra prețurilor carburanților.

Anunțul președintelui american a fost urmat de relatări potrivit cărora autoritățile ucrainene nu aveau informații oficiale despre intrarea în vigoare a armistițiului. Potrivit publicației Kyiv Independent, un oficial ucrainean a declarat că Kievul nu fusese informat despre acordul prezentat de Trump.

În lipsa unor confirmări oficiale din partea Moscovei și Kievului, nu este clar dacă există un angajament reciproc, care sunt condițiile acestuia și ce tipuri de obiective ar urma să fie protejate.

Termenul „armistițiu energetic” nu a fost însoțit, în mesajul publicat de Trump, de detalii privind durata acordului, mecanismele de verificare sau eventualele consecințe în cazul încălcării sale.

Rusia a atacat în repetate rânduri infrastructura energetică a Ucrainei, inclusiv instalații de producere și distribuție a electricității și gazelor. Aceste atacuri au afectat alimentarea cu energie și au pus presiune asupra autorităților ucrainene înaintea sezonului rece.

La rândul său, Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra rafinăriilor și altor obiective petroliere de pe teritoriul rus. Kievul urmărește să reducă veniturile obținute de Moscova din sectorul energetic și capacitatea acestuia de a susține efortul militar.

Un eventual acord care ar opri atacurile asupra acestor obiective ar putea reduce pagubele provocate infrastructurii și riscurile pentru populația civilă. Efectele sale ar depinde însă de respectarea reciprocă a angajamentelor și de aria exactă de aplicare.

Declarația lui Trump apare într-un context de tensiuni legate de prețurile carburanților și de politica americană față de exporturile rusești de combustibili. În zilele precedente, președintele american anunțase un acord cu Vladimir Putin privind livrările de motorină rusească către Statele Unite, o decizie care a provocat reacții critice din partea unor oficiali și politicieni occidentali.

Potrivit Associated Press, înțelegerea privind motorina presupune livrări inițiale de peste 300.000 de tone, urmate de cantități suplimentare. Decizia a ridicat întrebări privind efectele asupra sancțiunilor impuse Rusiei și asupra relațiilor dintre Washington și Kiev.

Cele două evoluții — acordul privind combustibilii și anunțul unui armistițiu energetic — sunt legate de eforturile administrației americane de a influența evoluția conflictului și piața energiei. Totuși, existența unei legături directe între condițiile celor două înțelegeri nu a fost clarificată public.

În acest moment, anunțul lui Donald Trump nu echivalează cu o confirmare independentă a unui acord aplicabil pe teren. Pentru a stabili dacă armistițiul energetic funcționează, sunt necesare poziții oficiale din partea Rusiei și Ucrainei, precum și informații verificabile privind eventualele atacuri asupra infrastructurii energetice.