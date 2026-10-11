Uniunea Europeană a criticat decizia președintelui american Donald Trump de a permite temporar noi livrări de motorină din Rusia, invocând veniturile pe care Moscova le-ar putea folosi pentru a susține războiul din Ucraina.

În același timp, datele publicate de organizația germană Urgewald arată că statele UE au primit 12,18 milioane de tone de gaze naturale lichefiate din proiectul rusesc Yamal LNG în primele nouă luni din 2026, pentru o valoare estimată la 7,88 miliarde de euro.

Cifrele readuc în atenție diferențele dintre poziția politică a liderilor europeni și ritmul eliminării dependenței energetice de Rusia. În timp ce oficialii europeni avertizează că relaxarea sancțiunilor americane poate aduce venituri suplimentare Kremlinului, Uniunea Europeană continuă procesul de renunțare treptată la gazul rusesc, cu termene distincte pentru contractele existente.

Potrivit analizei Urgewald, bazate pe datele companiei Kpler, între ianuarie și septembrie 2026 au fost înregistrate 167 de transporturi de gaze naturale lichefiate din proiectul Yamal LNG către porturi din Uniunea Europeană. Cantitatea totală a ajuns la 12,18 milioane de tone, cu 9,5% peste nivelul din aceeași perioadă a anului precedent.

Valoarea estimată a acestor livrări s-a ridicat la 7,88 miliarde de euro. Suma depășește cele aproximativ 7,2 miliarde de euro atribuite importurilor europene din același proiect pentru întregul an 2025.

Numai în septembrie, porturile europene au primit aproximativ 792.000 de tone de GNL din Yamal, evaluate la circa 818 milioane de euro. Datele arată că relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și unul dintre cele mai importante proiecte rusești de export de gaze au continuat la un nivel ridicat, în pofida obiectivului european de reducere a dependenței energetice de Moscova.

Este important de precizat că volumele înregistrate reprezintă livrările descărcate în porturile europene, nu consumul intern al fiecărei țări. O parte din gaz poate fi ulterior comercializată și transportată către alte piețe din Europa.

În primul semestru al anului 2026, Franța a primit 3,74 milioane de tone de GNL din proiectul Yamal, Belgia 2,70 milioane de tone, iar Spania 2,50 milioane de tone. Olanda a înregistrat aproximativ 882.000 de tone.

Aceste cifre se referă la destinațiile de descărcare a transporturilor și nu demonstrează că întreaga cantitate a fost consumată în țările respective. Totuși, distribuția arată că importurile de gaz rusesc nu sunt limitate la statele europene cunoscute pentru menținerea unor legături energetice strânse cu Moscova.

Organizația Urgewald avertizează că livrările continue permit Rusiei să obțină venituri din exporturile de gaze și mențin rolul infrastructurii portuare europene în comerțul cu GNL provenit din zona arctică.

Președintele american Donald Trump a anunțat, la 9 octombrie 2026, un acord cu liderul rus Vladimir Putin privind furnizarea de motorină către piața americană și cea internațională. Potrivit informațiilor publicate de Reuters, Rusia urma să livreze inițial peste 300.000 de tone, cu alte transporturi programate în lunile următoare. <Cite refs={["turn758912news42","turn758912news46"]}/>

Planul prezentat în materialul inițial includea încă 500.000 de tone în noiembrie și un milion de tone ulterior, precum și posibilitatea unor livrări suplimentare de până la trei milioane de tone. În total, cantitatea vehiculată ar putea ajunge la 4,8 milioane de tone, însă realizarea integrală a acestor livrări nu este confirmată, iar valoarea finală a tranzacțiilor nu a fost făcută publică.

Administrația americană a justificat măsura prin necesitatea creșterii ofertei de combustibil și reducerii presiunii asupra prețurilor. Reuters a relatat că motorina ajunsese la aproximativ 6,28 dolari pe galon în Statele Unite, pe fondul perturbărilor de aprovizionare și al tensiunilor geopolitice. Analiștii au avertizat însă că livrările suplimentare ar putea avea un efect limitat asupra prețurilor.

Acordul americano-rus a provocat reacții critice din partea unor oficiali europeni. Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a avertizat că relaxarea sancțiunilor pentru motorina rusească poate aduce Moscovei venituri suplimentare pentru continuarea războiului.

„Suspendarea sancțiunilor asupra motorinei rusești oferă Moscovei mai multe venituri pentru a purta războiul”, a transmis Kallas, potrivit declarației citate în materialul inițial.

Premierul suedez Ulf Kristersson a exprimat, la rândul său, regretul față de acord, invocând rolul veniturilor energetice în susținerea efortului militar al Rusiei. Și Ucraina a criticat înțelegerea. Potrivit Reuters, președintele Volodimir Zelenski a calificat decizia drept una care ar putea sprijini capacitatea Rusiei de a continua agresiunea.

Criticile reflectă preocuparea că relaxarea restricțiilor asupra exporturilor energetice rusești poate diminua efectul sancțiunilor occidentale. În cazul acordului american, însă, cantitatea efectiv livrată, veniturile obținute de Rusia și impactul asupra prețurilor rămân elemente care trebuie evaluate pe baza rezultatelor concrete.

Situația europeană are un context juridic diferit. Uniunea Europeană a adoptat un calendar pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze rusești, cu perioade de tranziție pentru anumite contracte existente.

Conform Regulamentului (UE) 2026/261, interdicția pentru importurile de GNL în baza contractelor pe termen lung se aplică de la 1 ianuarie 2027. Pentru gazul transportat prin conducte în baza contractelor pe termen lung, termenul este 30 septembrie 2027, cu posibilitatea unei amânări limitate, în condițiile prevăzute de regulament. Pentru unele contracte pe termen scurt, restricțiile au intrat deja în vigoare în 2026.

Aceste termene explică de ce anumite livrări au continuat, dar nu schimbă faptul că achizițiile de gaze reprezintă venituri comerciale pentru furnizorii ruși. În același timp, importurile de GNL și livrările de motorină sunt produse energetice diferite, supuse unor regimuri juridice și unor condiții comerciale distincte.

Datele Urgewald evidențiază o problemă de consecvență în politica energetică occidentală: veniturile Rusiei din exporturile de energie sunt considerate un factor relevant pentru finanțarea războiului, dar reducerea acestor venituri depinde de măsuri diferite, adoptate de fiecare partener occidental.

Pentru Uniunea Europeană, provocarea este aplicarea calendarului de renunțare la gazul rusesc și diversificarea aprovizionării fără a afecta securitatea energetică. Pentru Statele Unite, acordul privind motorina ridică întrebări despre echilibrul dintre obiectivele economice interne și presiunea exercitată asupra Moscovei.