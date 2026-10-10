Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu Vladimir Putin pentru livrarea unor cantități importante de motorină rusească pe piața americană și pe cea internațională. Primele transporturi ar urma să înceapă imediat, potrivit mesajului publicat de liderul de la Casa Albă pe Truth Social. Anunțul vine la mai puțin de o lună după promulgarea unei legi care prevede sancțiuni împotriva Rusiei și a marilor importatori de energie rusească.

Președintele american a transmis că acordul a fost stabilit în urma unei convorbiri cu Vladimir Putin și că livrările vor începe fără întârziere.

„Tocmai am încheiat o discuție extrem de fructuoasă cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul căreia s-a convenit ca Rusia să furnizeze imediat motorină pieței americane și celei globale”, a transmis Trump, printr-un mesaj publicat pe Truth Social.

Potrivit calendarului prezentat de liderul american, Rusia ar urma să furnizeze inițial peste 300.000 de tone de motorină. Alte 500.000 de tone sunt programate pentru luna noiembrie, iar o cantitate suplimentară de un milion de tone ar trebui să ajungă pe piață la scurt timp după aceea.

Înțelegerea anunțată include și o altă tranșă, de trei milioane de tone de combustibil, care ar urma să fie livrată ulterior. Aceste cantități fac parte din planul prezentat de Trump pentru suplimentarea aprovizionării cu motorină. Anunțul nu reprezintă însă o confirmare că toate transporturile au fost deja efectuate.

Liderul de la Casa Albă consideră că livrările din Rusia vor contribui la scăderea prețurilor la carburanți, atât în Statele Unite, cât și pe alte piețe. Donald Trump a asociat acordul energetic cu situația din Strâmtoarea Ormuz, rută importantă pentru transporturile internaționale de petrol.

„Între controlul nostru total asupra Strâmtorii Ormuz și acest anunț important privind energia din Rusia, prețurile la motorină pentru americani și, de fapt, pentru întreaga lume, vor scădea rapid la niveluri record!”, a mai spus liderul de la Washington.

Declarația privind reducerea prețurilor reprezintă o estimare a președintelui american. Efectele acordului asupra pieței internaționale a combustibililor urmează să depindă de realizarea livrărilor și de evoluția aprovizionării.

Anunțul intervine înaintea alegerilor intermediare din Statele Unite, într-un moment în care administrația americană urmărește temperarea costurilor la carburanți.

Înțelegerea anunțată de Donald Trump apare la mai puțin de o lună după promulgarea unei legi care introduce noi măsuri restrictive împotriva Rusiei. Pachetul legislativ, semnat de președintele american în septembrie, vizează sectorul energetic rusesc, dar și persoane și entități implicate în susținerea economiei Moscovei.

Printre măsurile prevăzute se numără sancțiuni împotriva unor oficiali ruși, instituții bancare și petroliere din așa-numita „flotă din umbră”, utilizată pentru transportul petrolului rusesc în pofida restricțiilor internaționale.

Legea permite, de asemenea, impunerea unor tarife de până la 100% asupra produselor provenite din statele care se află printre cei mai mari cinci importatori de petrol și gaze naturale din Rusia. Pachetul legislativ a inclus și extinderea sancțiunilor împotriva Iranului, inclusiv în domeniile energetic și militar.

Prin noul acord privind motorina, administrația americană își modifică abordarea față de importurile de combustibil rusesc, în încercarea de a reduce presiunea asupra prețurilor