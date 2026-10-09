România și Rusia: O dușmănie istorică sau o eroare de abordare?

Relația dintre România și Rusia a fost, de-a lungul secolelor, marcată de tensiuni profunde, drame naționale și o neîncredere cronică. Dar cât din această dinamică este o fatalitate geografică inerentă și cât reprezintă rezultatul unor decizii politice și strategice? Astăzi, de la ora 12:00, pe canalul de YouTube Hai România, jurnalistul Dan Andronic și reputatul istoric Constantin Corneanu vă invită la o dezbatere de profunzime într-o nouă ediție a podcastului Evenimentul Istoric.

Discuția va diseca una dintre cele mai sensibile și complexe teme ale geopoliticii noastre, căutând răspunsuri dincolo de clișee și emoții. Teme centrale ale ediției de astăzi O dușmănie istorică. De la rapturile teritoriale ale Imperiului Țarist și trauma impunerii comunismului de către URSS, până la tensiunile din era Putin.

Cum s-a format și consolidat acest tipar al conflictului și al suspiciunii? Cine greșește în abordare Unde se blochează cu adevărat diplomația? Suntem captivii propriilor traume istorice, există un deficit de înțelegere a realităților de la Moscova, sau intransigența aparține exclusiv politicii imperiale ruse? Poate România avea o altă opțiune Într-o regiune mereu aflată la intersecția marilor interese globale, este destinul nostru fixat definitiv?

Mai există astăzi spațiu pentru pragmatism în relația bilaterală, sau ancorarea noastră strategică euro-atlantică face imposibilă și inutilă orice altă cale? Vă așteptăm astăzi, de la ora 12:00, pe Hai România, pentru a urmări o analiză de excepție a jocurilor de putere, a istoriei nespuse și a provocărilor care ne definesc viitorul.

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