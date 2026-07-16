Politica

Daniel Zamfir în acuză pe Ilie Bolojan că folosește bani publici pentru propagandă

Comentează știrea
Daniel Zamfir în acuză pe Ilie Bolojan că folosește bani publici pentru propagandăDaniel Zamfir. Sursă foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir îl acuză pe șeful Guvernului că ar folosi bani publici pentru propagandă, în timp ce românii sunt afectați de majorări de taxe și măsuri de austeritate.

Daniel Zamfir îl acuză pe Ilie Bolojan că îi pune mai mult preț pe imaginea personală

Reprezentantul PSD susține că Executivul ar fi alocat aproximativ 500.000 de euro unui ONG înființat în urmă cu doar două luni și pune sub semnul întrebării scopul finanțării. În opinia sa, explicația oficială privind cercetarea societății civile nu este credibilă.

Liderul senatorilor PSD afirmă că românii nu pot fi convinși că fondurile au fost acordate în interes public și îl acuză pe premier că își construiește imaginea pe bani publici.

„Ce s-a întâmplat, Ilie? S-au terminat banii de propagandă? Păi, ce-ai făcut, Ilie? Cum explici asta oamenilor? Crești taxele și impozitele, le tai veniturile ca să plătești propagandă care să te preaslăvească? Că doar nu suntem atât de proști să credem că cei 500.000 de euro (!!!) pe care tocmai i-ai dat unui ONG proaspăt înființat, de doar două luni, sunt pentru „cercetarea stării societății civile din România”. Câtă nerușinare și dispreț!”, a arătat el.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro

Senatorul PSD critică măsurile fiscale și cheltuielile Guvernului

Mai mult, senatorul îl acuză că nu acționează în interesul cetățenilor.

„Ești cinic, Ilie! Nu-ți pasă decât de tine și de imaginea ta de „Mesia”. Ca Moise ai fost… Apropo, văd că l-ai activat și pe „filozoful neamului”, lingăul de serviciu, de altfel. Care-i prețul? Ce-i mai dai propagandistului răsuflat?”, a încheiat el.

Bolojan, acuzat că pune povara cheltuielilor pe umerii românilor

Mesajul lui Daniel Zamfir apare pe fondul disputelor politice generate de măsurile Guvernului și de dezbaterile privind reducerea deficitului bugetar. Senatorul susține că Executivul le cere românilor să suporte această povară economică, în timp ce ar direcționa fonduri către astfel de acțiuni.

Stiri calde

14:38 - Australia își schimbă strategia împotriva urii religioase. Executivul spune că este în joc unitatea societății
14:25 - Locul din bucătărie în care ar trebui păstrate roșiile. De ce frigiderul nu este cea mai bună alegere
14:17 - lie Bolojan, la inaugurarea sălii „GymNadia”: „Performanța nu ține doar de talent”
14:10 - Italia refuză să preia migranți ilegali din Germania, deși noile reguli UE o obligă
13:59 - Primele prognoze pentru iarna 2026–2027. Ce indică El Niño și anomaliile din Atlantic
13:50 - Omul care a rescris istoria tenisului masculin mondial, Ilie Năstase împlinește 80 de ani
13:40 - Țara care produce cereale pentru planeta întreagă se confruntă cu un paradox dramatic. 700.000 de ucraineni nu au acc...
13:31 - Ce mai reclamă românii. Cocoșul, parfumul vecinei și mirosul tocăniței au ajuns pe lista Gărzii de Mediu

HAI România!

Moartea vine prin algoritm!

Moartea vine prin algoritm!

Cine trădează poporul român?

Cine trădează poporul român?

Dinozaurii Modrić, Chipciu și Nistor. Vuvuzeaua de la stadion la sufloțeavismul sindical

Dinozaurii Modrić, Chipciu și Nistor. Vuvuzeaua de la stadion la sufloțeavismul sindical

Proiecte speciale