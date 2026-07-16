Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir îl acuză pe șeful Guvernului că ar folosi bani publici pentru propagandă, în timp ce românii sunt afectați de majorări de taxe și măsuri de austeritate.

Reprezentantul PSD susține că Executivul ar fi alocat aproximativ 500.000 de euro unui ONG înființat în urmă cu doar două luni și pune sub semnul întrebării scopul finanțării. În opinia sa, explicația oficială privind cercetarea societății civile nu este credibilă.

Liderul senatorilor PSD afirmă că românii nu pot fi convinși că fondurile au fost acordate în interes public și îl acuză pe premier că își construiește imaginea pe bani publici.

„Ce s-a întâmplat, Ilie? S-au terminat banii de propagandă? Păi, ce-ai făcut, Ilie? Cum explici asta oamenilor? Crești taxele și impozitele, le tai veniturile ca să plătești propagandă care să te preaslăvească? Că doar nu suntem atât de proști să credem că cei 500.000 de euro (!!!) pe care tocmai i-ai dat unui ONG proaspăt înființat, de doar două luni, sunt pentru „cercetarea stării societății civile din România”. Câtă nerușinare și dispreț!”, a arătat el.

Mai mult, senatorul îl acuză că nu acționează în interesul cetățenilor.

„Ești cinic, Ilie! Nu-ți pasă decât de tine și de imaginea ta de „Mesia”. Ca Moise ai fost… Apropo, văd că l-ai activat și pe „filozoful neamului”, lingăul de serviciu, de altfel. Care-i prețul? Ce-i mai dai propagandistului răsuflat?”, a încheiat el.

Mesajul lui Daniel Zamfir apare pe fondul disputelor politice generate de măsurile Guvernului și de dezbaterile privind reducerea deficitului bugetar. Senatorul susține că Executivul le cere românilor să suporte această povară economică, în timp ce ar direcționa fonduri către astfel de acțiuni.