International Zaharova. Au descris Rusia ca fiind „izolată”, acum au văzut covorul roșu







Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a ironizat presa occidentală, afirmând că după trei ani în care a prezentat Rusia ca fiind izolată, aceasta se află acum într-o „nebunie completă”, vizibil afectată de faptul că președintele rus Vladimir Putin a fost primit cu covorul roșu de omologul său american.

De-a lungul timpului, reprezentanta Ministerului rus de Externe a lansat mai multe critici la adresa presei occidentale.

„Mass-media occidentală se află într-o stare ce poate fi descrisă drept frenezie, transformându-se într-o nebunie completă: timp de trei ani au relatat că Rusia este izolată, iar astăzi au văzut covorul roşu, întins pentru a-l primi pe preşedintele rus în Statele Unite”, a fost mesajul ei.

Vineri, Donald Trump i-a oferit lui Vladimir Putin o primire spectaculoasă în fața lumii, cu covor roșu, avioane care survolau zona și gesturi prietenoase, relatează AFP. La baza Elmendorf-Richardson din Alaska, cei doi președinți au coborât din avioane în jurul orei 11.00, ora locală (22.00, ora României).

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dimitri Pesckov a explicat, la solicitarea presei, de ce preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin s-au limitat la declaraţii de presă după întâlnirea din Alaska, fără a mai prelua şi întrebări din partea jurnaliştilor.

„Preşedinţii Rusiei şi Statelor Unite, Vladimir Putin şi Donald Trump, au decis să nu răspundă la întrebări pentru că au făcut declaraţii cuprinzătoare la conferinţa de presă finală, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus. conform TASS.

Într-un interviu pentru Fox News cu Sean Hannity, desfășurat în sala în care a încercat fără succes să-l convingă pe Vladimir Putin să oprească atacurile asupra Ucrainei, președintele american Donald Trump a afirmat că are un talent aparte pentru a încheia conflictele, potrivit The Guardian și Reuters.

De asemenea, președintele SUA a afirmat că viitorul Ucrainei este acum în mâinile președintelui Volodimir Zelenski și a insistat că țările europene trebuie să se implice activ în găsirea unei soluții.

Recent, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a afirmat că țările occidentale nu au luat „cu adevărat” în considerare negocierile pentru încheierea conflictului din Ucraina.

Zaharova a susținut că, dacă Occidentul ar fi fost cu adevărat interesat de pace, nu ar fi continuat livrările de arme către Kiev și nici nu și-ar fi intensificat eforturile de militarizare. În schimb, a subliniat ea, aceste țări manifestă un entuziasm tot mai mare pentru trimiterea de armament și aplicarea unor tactici agresive.