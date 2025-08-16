International Ministrul ceh de Externe: Problema e imperialismul rus. Critici pentru Putin, după summitul din Alaska







Ministrul ceh de Externe, Jan Lipavský, a criticat remarcile „absurde” ale lui Putin despre Ucraina, făcute în timpul conferinței de presă de după summitul cu Trump din Alaska. „Problema este imperialismul rus, nu dorința Ucrainei de a trăi liber”, a declarat Jan Lipavský, citat de Politico.

Ministrul ceh de externe, Jan Lipavský, l-a criticat dur pe liderul rus Vladimir Putin după summitul din Alaska cu președintele american Donald Trump, desfășurat vineri, acuzându-l că vorbește prostii despre războiul cu Ucraina.

„De la Putin, am auzit aceleași prostii propagandistice despre «rădăcinile conflictului» pe care le promovează televiziunea sa de stat”, a scris Lipavský pe X în urma declarațiilor celor doi președinți.

Președinții Putin și Trump au făcut scurte declarații presei în urma unei întâlniri de aproape trei ore, axate pe Ucraina, desfășurată doar cu consilieri de rang înalt, la Anchorage, Alaska.

Declarația de 12 minute, în fața a zeci de jurnaliști, nu a dezvăluit detalii concrete despre ceea ce au discutat liderii și oficialii - doar că nu a existat nicio înțelegere de raportat.

Putin, care s-a adresat mai întâi reporterilor, a insistat asupra modului în care Ucraina reprezintă „amenințări fundamentale” la adresa securității Rusiei și a discutat despre necesitatea „eliminării tuturor cauzelor primare ale conflictului”.

Kremlinul a indicat de mult timp o listă de „cauze profunde” ale războiului, inclusiv împiedicarea aderării Ucrainei la NATO și afirmațiile false conform cărora naziștii conduc guvernul ucrainean.

În remarcile sale, Trump a declarat că discuțiile au fost „extrem de productive”, deși a recunoscut că „nu am ajuns” la un acord cu Ucraina cu omologul său rus.

Lipavský s-a reținut de la a-l critica pe președintele SUA, pe care l-a lăudat pentru încercările sale de a opri conflictul și eforturile sale de a discuta „continuu” procesul cu liderii europeni.

„Salut faptul că președintele Trump încearcă să oprească războiul”, a scris ministrul ceh, adăugând că se așteaptă ca Trump „să ne informeze în Europa despre rezultatele negocierilor de astăzi, inclusiv pe președintele Zelenski”.

Între timp, Rusia și-a continuat atacurile asupra Ucrainei în orele premergătoare discuțiilor din Alaska, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„Dacă Putin ar fi fost serios în privința negocierilor de pace, nu ar fi atacat Ucraina toată ziua de azi”, a spus Lipavský.