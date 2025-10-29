Social

YouTube impune restricții stricte pentru videoclipurile cu jocuri video violente și scene de tortură

Comentează știrea
YouTube impune restricții stricte pentru videoclipurile cu jocuri video violente și scene de torturăSursă foto: Freepik.com
Din cuprinsul articolului

YouTube va restricționa accesul la jocurile video violente, iar videoclipurile care conțin astfel de jocuri vor fi disponibile doar utilizatorilor logați și cei care au peste 18 ani.

YouTube limitează accesul la jocurile video cu violență și scene de tortură realiste

Începând cu 17 noiembrie, YouTube va permite vizionarea clipurilor din jocuri video care conțin scene violente doar utilizatorilor logați și care au peste 18 ani. Măsura face parte din eforturile platformei de a proteja tinerii de conținut considerat inadecvat sau care conțin scene prea violente.

Noua regulă vizează în special jocurile care includ „violență sau tortură în masă împotriva non-combatanților” și în care apar „personaje umane realiste”. Astfel de videoclipuri vor fi marcate și restricționate automat, iar utilizatorii care nu îndeplinesc criteriile de vârstă nu vor putea să le vizioneze.

Criteriile pentru restricționarea videoclipurilor cu conținut din jocurile video

Platforma va analiza filmările din jocuri video pe baza mai multor criterii, precum nivelul de detaliere și durata scenelor violente. Dacă aceste elemente depășesc limitele stabilite, videoclipurile vor fi blocate complet,  astfel nu vor fi accesibile utilizatorilor care nu îndeplinesc condițiile de vârstă.

Creditele care ar putea fi anulate în 14 zile, fără penalități. Proiect de lege
Creditele care ar putea fi anulate în 14 zile, fără penalități. Proiect de lege
Oana Gheorghiu explică postările critice la adresa lui Trump: Opinii personale, exprimate în context emoțional
Oana Gheorghiu explică postările critice la adresa lui Trump: Opinii personale, exprimate în context emoțional
Jocuri Video

Sursă foto: Freepik

Pentru a evita problemele legate de restricționare, YouTube le recomandă creatorilor de conținut să estompeze sau să reducă vizibilitatea scenelor violente în materialele lor. YouTube a declarat că noile politici reflectă angajamentul platformei de a proteja utilizatorii tineri, iar fanii care abia așteaptă să posteze videoclipuri cu GTA 6, care se va lansa pe 26 mai 2026, vor trebui să respecte aceste reguli.

Promovarea jocurilor de noroc va fi interzisă

Oficialii de la YouTube au declarat că noile politici sunt menite să se adapteze la lumea digitală în continuă evoluție și reflectă angajamentul platformei de a proteja utilizatorii tineri și de a menține un mediu responsabil.

Pe lângă limitarea accesului la clipurile care conțin scene violente din jocuri, creatorilor de conținut nu le va mai fi permis să direcționeze utilizatorii către site-uri de jocuri de noroc cu bunuri digitale, inclusiv NFT-uri.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:31 - Bodi, incident grav în vacanță. Bolidul său a fost avariat
11:24 - Ciucu, mesaj pentru Grindeanu după atacul la Gheorghiu: Cod roșu de slugărnicie și lipsă de demnitate
11:13 - Creditele care ar putea fi anulate în 14 zile, fără penalități. Proiect de lege
11:04 - Ponta, despre Oana Gheorghiu: Ce ne facem dacă asta dă impresia partenerului american că România este condusă de oame...
10:57 - Explozia din Rahova. Anchetatorii au stabilit epicentrul deflagrației. Blocul afectat este impropriu pentru locuit
10:50 - Atacuri armate în Washington D.C..Mai mulți răniți și arestări în apropierea Universității Howard

HAI România!

Sfinţire, sau exerciţiu de evacuare?
Sfinţire, sau exerciţiu de evacuare?
SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
SUA vs. China și Războiul din Ucraina. Analiză Strategică cu Generalul Adriean Pîrlog
Oana Micșoniu, BCR, la Gala Capital „Clienții sunt cei care ne inspiră de fiecare dată”
Oana Micșoniu, BCR, la Gala Capital „Clienții sunt cei care ne inspiră de fiecare dată”

Proiecte speciale