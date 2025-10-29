YouTube impune restricții stricte pentru videoclipurile cu jocuri video violente și scene de tortură

YouTube va restricționa accesul la jocurile video violente, iar videoclipurile care conțin astfel de jocuri vor fi disponibile doar utilizatorilor logați și cei care au peste 18 ani.

Începând cu 17 noiembrie, YouTube va permite vizionarea clipurilor din jocuri video care conțin scene violente doar utilizatorilor logați și care au peste 18 ani. Măsura face parte din eforturile platformei de a proteja tinerii de conținut considerat inadecvat sau care conțin scene prea violente.

Noua regulă vizează în special jocurile care includ „violență sau tortură în masă împotriva non-combatanților” și în care apar „personaje umane realiste”. Astfel de videoclipuri vor fi marcate și restricționate automat, iar utilizatorii care nu îndeplinesc criteriile de vârstă nu vor putea să le vizioneze.

Platforma va analiza filmările din jocuri video pe baza mai multor criterii, precum nivelul de detaliere și durata scenelor violente. Dacă aceste elemente depășesc limitele stabilite, videoclipurile vor fi blocate complet, astfel nu vor fi accesibile utilizatorilor care nu îndeplinesc condițiile de vârstă.

Pentru a evita problemele legate de restricționare, YouTube le recomandă creatorilor de conținut să estompeze sau să reducă vizibilitatea scenelor violente în materialele lor. YouTube a declarat că noile politici reflectă angajamentul platformei de a proteja utilizatorii tineri, iar fanii care abia așteaptă să posteze videoclipuri cu GTA 6, care se va lansa pe 26 mai 2026, vor trebui să respecte aceste reguli.

Oficialii de la YouTube au declarat că noile politici sunt menite să se adapteze la lumea digitală în continuă evoluție și reflectă angajamentul platformei de a proteja utilizatorii tineri și de a menține un mediu responsabil.

Pe lângă limitarea accesului la clipurile care conțin scene violente din jocuri, creatorilor de conținut nu le va mai fi permis să direcționeze utilizatorii către site-uri de jocuri de noroc cu bunuri digitale, inclusiv NFT-uri.