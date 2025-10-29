Mafiot din Clanul Gambino, acuzat că a trucat partide de poker. Judecătorul i-a refuzat eliberarea pe o cauțiune de 5 milioane de dolari

Unul dintre inculpații din mega-dosarul federal Operation Royal Flush — ancheta care vizează zeci de persoane acuzate că au trucat partide de poker controlate de mafie, printre care și antrenorul NBA Chauncey Billups — va rămâne în spatele gratiilor. Este vorba despre Angelo Ruggiero Jr., presupus membru al familiei mafiote Gambino, căruia un judecător federal i-a refuzat eliberarea pe cauțiune, în ciuda unui pachet de garanții în valoare de 5 milioane de dolari. Bani care vin din conturile rudelor.

Următoarea înfățișare pentru inculpații din Operation Royal Flush este programată pe 24 noiembrie. Ancheta, care vizează o amplă rețea de persoane acuzate de manipularea partidelor de poker și legături cu mafia italo-americană, continuă să dezvăluie conexiuni de scandal între lumea interlopă și figuri din sportul profesionist american, scrie Daily Mail.

Decizia a fost luată marți, 28 octombrie, la tribunalul federal din Brooklyn, unde Ruggiero a apărut îmbrăcat într-un combinezon de detenție, în fața unei săli pline de rude și prieteni. Avocatul său, James Froccaro, a prezentat un pachet de cauțiune garantat de mai mulți membri ai familiei, inclusiv sora și nepotul inculpatului.

Procurorul federal Michael Gibaldi s-a opus eliberării, susținând că, chiar și în arest la domiciliu, Ruggiero reprezintă un „risc continuu de obstrucționare a justiției și intimidare a martorilor.” El a reamintit instanței că Ruggiero a fost condamnat anterior pentru influențarea martorilor, fapt comis în timp ce se afla deja în închisoare, unde ispășea o pedeapsă pentru complicitate la omor. „A mai făcut-o o dată. Nu există niciun motiv să credem că nu o va face din nou,” a declarat Gibaldi.

Tatăl inculpatului, Angelo „Quack Quack” Ruggiero Sr., a fost unul dintre locotenenții apropiați ai celebrului John Gotti, fostul șef al clanului Gambino.

În replică, avocatul Froccaro a afirmat că incidentul de influențare a martorilor a fost provocat de autorități, care „i-au pus în celulă un colaborator cunoscut”. „Ce se așteptau, să-i dea un sărut?” a spus ironic avocatul, stârnind murmure în sală.

Froccaro a adăugat că Pretrial Services recomandase eliberarea clientului său și că, având în vedere cine garantează cauțiunea, Ruggiero „are cinci milioane de motive să respecte condițiile”.

Cu toate acestea, judecătorul Joseph Marutollo a dat dreptate acuzării, afirmând că istoricul inculpatului îl plasează „într-o categorie diferită” față de ceilalți co-inculpați, mulți dintre care au fost eliberați pe cauțiune.

Imediat după audierea lui Ruggiero, în fața aceleiași instanțe a apărut Curtis Meeks, un jucător profesionist de poker și antrenor de box din Texas, acuzat că a furnizat tehnologia folosită pentru trișarea jocurilor. Meeks a pledat nevinovat la toate capetele de acuzare și fusese deja eliberat pe o cauțiune de 250.000 de dolari.

Judecătoarea Taryn Merkl a ridicat semne de întrebare privind eligibilitatea lui Meeks pentru un avocat din oficiu, remarcând că veniturile sale lunare sunt „apreciabile”. Meeks a explicat că asupra sa planează o sentință civilă de 15 milioane de dolari dintr-un alt dosar.

Un moment neobișnuit a apărut atunci când procurorii au cerut ca Meeks să-i fie interzis accesul de la orice activitate de jocuri de noroc. Avocatul apărării a replicat că Meeks este „gambler profesionist” și că participarea la competiții precum World Series of Poker este sursa sa principală de venit. În cele din urmă, instanța a decis că Meeks poate juca numai cu aprobarea Pretrial Services, conchide Daily Mail.