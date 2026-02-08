International

Washington Post, în criză financiară. Directorul general s-a retras din funcție

Washington Post, în criză financiară. Directorul general s-a retras din funcție
Directorul general al Washington Post, Will Lewis, a anunțat că se retrage din funcție, la câteva zile după prezentarea unui plan de reducere a personalului ce vizează aproximativ 300 de jurnaliști dintr-un total de 800. Cotidianul american, deținut de Jeff Bezos, se confruntă de mai mulți ani cu dificultăți financiare, fiind unul dintre pilonii jurnalismului de investigație din SUA, informează AFP.

Washington Post, la un pas să dispară de pe piața media

Anunțarea planului de concedieri, miercuri, a generat un șoc, într-un context de apropiere a proprietarului publicației și fondatorului Amazon, Jeff Bezos, de Donald Trump, un președinte ce atacă presa tradițională după revenirea lui la putere.

Într-un email adresat personalului și dat publicității pe rețelele sociale de către un jurnalist al cotidianului, Will Lewis afirmă că, „după doi ani de transformare a Washington Post, este momentul potrivit” pentru el „să se retragă”.

Will Lewis

Will Lewis. Sursa foto: Wikipedia

Cine i-a luat locul

El a fost înlocuit imediat de Jeff D’Onofrio, directorul financiar al publicației, numit în această funcție anul trecut.

Orașul-fantomă care arde de peste 50 de ani 
Întâlnirea Simion - Trainor - Sprânceană la București, surprinsă în imagini. Discuțiile de la resturant

Will Lewis fusese adus cu scopul de a redresa situația cotidianului istoric Washington Post, care a jucat un rol important în dezvăluirea scandalului Watergate și a câștigat numeroase premii Pulitzer.

Washington Post, în fața valului de probleme financiare

În timpul primului mandat al lui Donald Trump, publicația se bucura de o audiență mare datorită acoperirii jurnalistice considerate fără concesii. Însă după plecarea republicanului de la Casa Albă, interesul cititorilor a scăzut, iar rezultatele financiare au intrat în degringoladă. Cotidianul pierde bani de mai mulți ani și a suferit o „hemoragie” de abonați atunci când conducerea sa a refuzat să se poziționeze înainte de alegerile prezidențiale din 2024, câștigate de Donald Trump.

„Sub conducerea mea, au fost luate decizii dificile, pentru a asigura un viitor durabil pentru Washington Post, pentru ca el să poată publica timp de mulți ani informații de înaltă calitate non-partizane pentru milioane de clienți în fiecare zi”, a spus Lewis.

Printre cei concediați se numără majoritatea corespondenților din străinătate, inclusiv cei din Orientul Mijlociu, Rusia și Ucraina. Redacțiile de știri sportive, de carte, podcasturile, paginile locale sau secțiunea de infografic au fost, de asemenea, afectate sau eliminate.

Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu

