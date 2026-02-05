Concedieri fără precedent la unul dintre cele mai mari publicații din SUA

Criză profundă la unul dintre cele mai importante ziare din SUA, Washington Post. Deținută de miliardarul Jeff Bezos, cel care a pus bazele Amazon, publicația va concedia un număr impresionant de angajați, după cum informează Reuters.

Vestea proastă a fost dată ieri, prin intermediul unui e-mail, iar afectați vor fi o treime dintre cei care lucrează la publicația respectivă, din toate departamentele.

Sunt vizate inclusiv redacţiile metropolitană, internaţională, de sport sau de editare.

Publicaţia, care a fost fondată în anul 1877, şi-a redus deja acoperirea Jocurilor Olimpice de Iarnă ce vor debuta în acest weekend, în contextul în care pierderile financiare sunt tot mai mari în ultima perioadă.

„Prea multă vreme am funcţionat cu o structură prea înrădăcinată în zilele în care eram un ziar local cvasi-monopol”, a fost mesajul pe care l-a transmis editorul şef Matt Murray.

Un reporter al ziarului a comentat, sub protecția anonimatului, că reducerile de personal anunţate reprezintă „o baie de sânge”, conform sursei citate.

Jeff Bezos a plătit pentru ziar uriașa sumă de 250 de milioane de dolari familiei Graham, cea care deținea Washington Post.

Anul trecut, publicaţia a avut un tiraj mediu zilnic de 97.000 de exemplare, iar duminicile 160.000 - o scădere puternică de la nivelul de 250.000 în 2020. Circa 200.000 de abonaţi au renunţat la abonamentele online după ce Washington Post a decis să nu susţină niciun candidat la alegerile prezidenţiale din noiembrie 2024, câştigate de Donald Trump. În acest context, Bezos a fost criticat deschis de unii jurnalişti pentru poziţia respectivă.

Anul trecut, se anunţase că viitoarele disponibilizări nu vor afecta și segmentul de știri al ziarului.

În anul 2023, când a înregistrat pierderi de circa 100 de milioane de dolari, ziarul le-a oferit angajaţilor pachete compensatorii pentru plecarea voluntară.