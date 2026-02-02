Dan Podaru, decizie favorabilă în lupta împotriva Universității din București. Ce a decis instanța

Lector universitar doctor Dan Podaru a obținut o decizie favorabilă în fața instanței, care a anulat cele două acte administrative prin care a fost revocat din funcția de prodecan al Facultății de Jurnalism în 2023. Instanța a constatat că deciziile de revocare emise de decanul Antonio Momoc și de rectorul Marian Preda nu respectau legea, arată oficiuldestiri.ro.

Potrivit investigațiilor publicate în România Liberă, EVZ și alte publicații, revocarea lui Dan Podaru a avut la bază articole calomnioase, neverificate de conducerea Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării și a Universității din București.

Contractele și acordurile invocate în respectivele articole erau de mecenat, sponsorizări care scuteau Universitatea de plata a peste 27.000 de euro și fuseseră semnate la nivelul rectoratului cu toate vizele de legalitate.

Dan Podaru a susținut că decizia de revocare a fost „abuzivă și se fundamentează doar pe acuzațiile nefondate și neverificate, prezentate într-un pseudo articol ce îmbină: ficțiunea, supozițiile și subiectivismul”.

Profesorul a afirmat că măsura reprezintă o „răzbunare politică” și a subliniat că a fost profund afectat atât profesional, cât și personal din cauza acesteia.

De partea cealaltă, Antonio Momoc a declarat că a aflat abia acum de hotărârea judecătorească.

„Așteptăm motivația. Convingerea mea este că Universitatea va face recurs referitor la decizia de anulare. Probabil că domnul Bogdan Oprea, purtătorul de cuvânt al Universității din București, vă poate oferi un punct de vedere”, a arătat Antonio Momoc.

Potrivit publicației, Bogdan Oprea nu a răspuns solicitării primite pe WhatsApp și a cerut ca acesta trimisă de să fie trimisă pe e-mailul oficial al instituției, urmând să fie tratată conform procedurilor legale.

Dan Podaru a anunțat că va continua acțiunile legale în acest sens.

„Această decizie a instanței demonstrează abuzul realizat prin revocarea mea din funcția de prodecan al FJSC în anul 2023 de către conducerea facultății și a universității București. Voi continua acțiunile legale și îmi voi apăra drepturile în fața celor ce se fac vinovați de aceste evidente încălcări ale legii, deoarece viața și imaginea mea profesională au fost grav afectate”, a arătat acesta.

Dan Podaru a subliniat că Universitatea din București „nu este o feudă, un teritoriu al bunului plac, ci o instituție ce trebuie condusă pe baza legilor în vigoare, iar angajații din această instituție trebuie tratați cu respectul și atenția cuvenită unor profesioniști ce lucrează la cel mai înalt nivel academic”. Profesorul a adăugat că „viața trebuie trăită cu verticalitate și oricât de greu poate fi, de fiecare dată trebuie să ne apărăm drepturile cu demnitate și tenacitate”.