Vreme schimbătoare în weekend. Precipitațiile și frigul persistă în majoritatea regiunilor

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat că vremea se va schimba în acest weekend, cu precipitații și temperaturi scăzute în mai multe regiuni ale țării.

Sâmbătă, 18 octombrie, ANM estimează cer în general noros, cu ploi slabe în nord, centru și sud. La munte, precipitațiile vor fi mixte, predominând ninsoarea la altitudini de peste 1.500 de metri. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zonele montane și izolat în restul țării.

Temperaturile maxime vor varia între 10 și 18 grade, iar minimele între 1 și 10 grade. În Capitală, cerul va fi mai mult noros, cu ploi slabe temporare, dar se va schimba treptat spre seară. Vântul va fi slab și moderat, iar temperaturile se vor încadra între 6 și 16 grade.

Duminică, 19 octombrie, vremea se va menține rece, cu cer variabil și ploi slabe izolate în centrul și sud-estul țării. La munte, precipitațiile vor fi mixte, iar temperaturile minime vor coborî până la -7 grade în depresiunile estice ale Transilvaniei.

Luni, 20 octombrie, ANM preconizează o ameliorare a vremii, cu cer variabil și temperaturi ușor mai ridicate, între 8 și 17 grade. În Capitală, maxima va atinge 16 grade, iar minima va fi între 1 și 4 grade. Vântul va fi slab până la moderat, cu intensificări în sudul Banatului.

Marți, 21 octombrie, procesul de încălzire va continua în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor urca între 11 și 19 grade, iar minimele între -5 și 13 grade, în funcție de zone. În Capitală, locuitorii se pot aștepta la dimineți și nopți reci, dar zile însorite.

Pentru intervalul 22–25 octombrie, meteorologii anticipează valori termice peste mediile normale din aceasră perioadă, cu o probabilitate mai mare de precipitații în vest, nord și centru, în timp ce restul țării va rămâne predominant uscată.