Vrei să iei cu tine și prietenii copilului în vacanță? Fără aceste acte, nu ieși din țară

Dacă doriți să luați în vacanță prietenii minori ai copiilor sau chiar rude apropiate, care nu au împlinit 18 ani, acest lucru este posibil fără prea mari bătăi de cap. Iată care sunt documentele necesare.

Cum puteți lua copiii altora în vacanță

Sezonul vacanțelor se apropie cu pași repezi așa că părinții se pregătesc intens pentru orice fel de situații. ”Doresc să fac o surpriză fiicei mele (14 ani, carte de identitate), o călătorie de 10 zile în Grecia. Va fi însoțită de o familie prietenă a noastră (2 adulți și 2 copiii, cu vârste apropiate de a fiicei mele).

Adultii însoțitori vor avea acordul nostru (părinții minorei în cauză). Iar călătorie va fi cu autoturismul personal al familiei care a făcut invitația. Întrebarea mea este următoarea: pe lângă CI minorei și acordul părinților, este necesar al document adulților însoțitori?”, a întrebat cineva pe un forum de călătorii.

Acordul părinților este necesar

Răspunsurile nu au întârziat să apară. ”De anul trecut s- a scos cazierul în format fizic, adică primit de la politie. În momentul trecerii frontierei, cazierul se verifică de către poliția de frontieră- on line. Dacă minorul de cetățenie română, călătorește în afara țării cu un cetățean străin, de alță cetățenie, doar atunci cetățeanul străin are nevoie de cazier, eliberat de țara în cauză”, a răspuns un alt internaut.

”Nu e nevoie de cazier, am fost anul trecut în Grecia cu nepoata mea, am sunat personal la poliția de frontieră înainte de plecare ca să mă asigur că am toate actele. Eu aveam cazierul scos și nu mi-a cerut nimeni cazierul”, a spus o altă persoană. Practic în afara acordului părinților, dat la notar, nu mai este nevoie de niciun alt document pentru ca minorul să poată pleca în vacanță fără părinți. Cu toate acestea în cazul în care părinții sunt divorțați va fi nevoie de acordul separat al celor doi.