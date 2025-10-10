Voronin îl lasă baltă pe Dodon. PCRM vrea fracțiune separată în Parlament

Republica Moldova. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), membru al Blocului Patriotic, din care face parte și Partidul Socialiștilor, condus de prorusul, Igor Dodon, intenționează să formeze o fracțiune parlamentară separată. Declarația a fost făcută de liderul Vladimir Voronin pentru presa rusă.

„Partidul Comunist susține continuarea cooperării între partidele blocului, dar nu în cadrul blocului. Va fi dezvoltat un concept special de cooperare între aceste patru partide, dar nu în cadrul blocului. Vom forma o fracțiune a Partidului Comunist. Aceasta se va ocupa de chestiuni parlamentare și de alte chestiuni, deoarece trebuie să colaborăm cu alegătorii chiar și după alegeri. Ne pregătim pentru sesiunea plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist, unde vom sintetiza rezultatele campaniei electorale. De asemenea, vom stabili strategia noastră de lucru în parlament și strategia noastră de lucru cu toate partidele de stânga”, a precizat Voronin.

Conform Dianei Caraman, membru al PCRM, deciziile privind acțiunile viitoare ale partidului vor fi luate în cadrul ședinței plenare a Comitetului Central programate pentru săptămâna viitoare.

„Din punct de vedere juridic, conform înțelegerii blocului și legislației electorale, blocurile electorale sunt valabile până la alegerile parlamentare și când rezultatele sunt validate. Ce ține de acțiunile noastre viitoare va fi decis în cadrul ședinței plenare a Comitetului PCRM din săptămâna viitoare”, a spus Caraman pentru presă.

Partidul Socialiștilor (PSRM), care de asemenea face parte din Blocul Patriotic și are cele mai multe mandate, a declarat că formarea fracțiunilor parlamentare va fi clarificată abia după validarea alegerilor de către Curtea Constituțională. Poziția PSRM referitor la declarația liderului comuniștilor despre formarea unei fracțiuni parlamentare separate.

„PSRM se află în proces de contestare a rezultatelor alegerilor parlamentare în instanțele de judecată și ulterior în cadrul ședinței Curții Constituționale. Decizia despre formarea fracțiunilor parlamentare va fi luată și anunțată la prima ședință a Parlamentului ales, în cazul în care alegerile vor fi validate de Curtea Constituțională”, a precizat formațiunea.

În urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Blocul „Patriotic” a luat puțin peste 24% din voturi, ceea înseamnă 26 de mandate de deputat. Dintre acestea, comuniștilor le revin 8 fotolii de parlamentar, care vor fi ocupate de Vladimir Voronin, Constantin Starîș, Diana Caraman, Andrei Godoroja, Adrian Domentiuc, Inga Sibova, Valeriu Muduc și Vera Cernega. Partidul pentru Viitorul Moldovei, condus de Vasile Tarlev, va avea un singur deputat, fiind al treilea pe lista partidului.