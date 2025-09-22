Vor fi și mai mulți bugetari în România, în ciuda crizei, la Ministerul Agriculturii

România va avea o nouă agenție în subordinea Ministerului Agriculturii, finanțată cu 3,5 milioane de euro. Structura, denumită RDDA, va transmite Comisiei Europene date despre durabilitatea fermelor și va oferi salarii de până la 2.800 de euro specialiștilor angajați.

În plin proces de reformă a administrației publice, Guvernul a decis să creeze o nouă agenție în subordinea Ministerului Agriculturii. Structura va fi finanțată cu aproximativ 3,5 milioane de euro, bani proveniți în mare parte din fonduri europene.

Noua instituție se va numi Serviciul RDDA – Agenția de Legătură cu Comisia Europeană și va rezulta prin reorganizarea actualei rețele RICA. Până acum, RICA transmitea la Bruxelles doar date economice despre fermele românești.

Decizia vine ca urmare a noilor cerințe europene privind sustenabilitatea agriculturii. Dacă anterior accentul era pus pe partea economică, acum Comisia Europeană solicită și date privind impactul asupra mediului și dimensiunea socială a exploatațiilor agricole.

Astfel, RDDA va avea rolul de a colecta, centraliza și analiza informații complexe despre fermele din România. Aceste date vor fi folosite la elaborarea politicilor naționale și europene de sprijin pentru agricultură.

Conform angajamentelor asumate, România trebuie să transmită Comisiei Europene, începând cu raportarea din 2027, un total de 5.100 de chestionare complete cu date contabile, sociale și de mediu.

Pentru a atinge acest obiectiv, agenția va fi dotată cu un soft informatic dedicat, care urmează să fie dezvoltat și testat până la finalul anului 2025. Sistemul informatic va deveni operațional începând cu 2026.

Un aspect care a atras atenția este nivelul salariilor pregătite pentru specialiștii din cadrul agenției. Un mic nucleu de experți va fi remunerat cu până la 2.800 de euro pe lună, bani proveniți din fonduri europene.

Ministerul Agriculturii explică aceste salarii prin necesitatea de a atrage personal calificat în domenii precum analiza de date, digitalizare și sustenabilitate. Cererea pentru astfel de competențe este foarte ridicată la nivelul Uniunii Europene, ceea ce face dificilă recrutarea fără pachete salariale competitive.

Noua agenție nu va colecta doar date, ci va oferi și sprijin fermierilor implicați în program. Cei care acceptă să furnizeze informațiile solicitate vor primi 50 de euro pe an, sumă neimpozabilă.

În plus, agricultorii vor beneficia de consultanță agricolă personalizată, acces la analize comparative între ferme, feedback despre performanță și asistență tehnică.

Participarea la program aduce și un avantaj suplimentar: fermierii vor putea obține punctaj mai mare la accesarea fondurilor europene, criteriu care poate face diferența la aprobarea proiectelor.

Fondurile necesare pentru transformarea RICA în RDDA au fost deja alocate. În decembrie 2024, România a primit 2,5 milioane de euro din partea Comisiei Europene. Restul de aproximativ 930.000 de euro va fi acoperit de la bugetul național.

Banii vor fi folosiți pentru:

achiziția de echipamente software și hardware,

contractarea de servicii de analiză,

dezvoltarea sistemului informatic,

materiale de promovare și instruire.

Deși finanțarea este asigurată, agenția nu poate funcționa fără un cadru legislativ dedicat. Ministerul Agriculturii pregătește o ordonanță de urgență care să stabilească organizarea și atribuțiile RDDA.

Documentul va permite lansarea rapidă a procedurilor de achiziție publică, astfel încât termenele convenite cu Comisia Europeană să fie respectate.

Miza creării agenției RDDA este una strategică. Prin colectarea unor date detaliate despre modul în care funcționează fermele românești, autoritățile vor putea formula politici publice mai eficiente și mai bine adaptate provocărilor actuale:

schimbările climatice ,

securitatea alimentară ,

competitivitatea agriculturii în raport cu alte state membre UE.

Pentru fermieri, avantajele imediate constau în consultanță, instruire și acces la instrumente moderne de evaluare a performanței.

Crearea RDDA vine în contextul în care Guvernul a anunțat o „cură de slăbire” a aparatului bugetar, prin comasări de instituții și reducerea numărului de posturi. Noua agenție a atras atenția tocmai prin contrastul dintre planurile de austeritate și apariția unei structuri suplimentare, cu finanțare europeană și salarii mari pentru un grup restrâns de specialiști.

2024 – primirea primelor fonduri europene, 2,5 milioane de euro.

2025 – dezvoltarea și testarea sistemului informatic.

2026 – agenția devine operațională.

2027 – România transmite către Comisia Europeană primele 5.100 de chestionare complete.

RDDA – Agenția de Legătură cu Comisia Europeană – va reprezenta instrumentul prin care România va furniza date detaliate despre agricultura națională către Bruxelles. Proiectul aduce în prim-plan salarii considerabile pentru specialiști, beneficii directe pentru fermieri și o nouă structură administrativă creată în mijlocul reformei bugetare.