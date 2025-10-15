Vlăduță Lupău, viață de milionară. Cum arată vila în care locuiește

Cântăreața de muzică populară Vlăduța Lupău se bucură nu doar de succes în carieră, ci și de o viață de familie prosperă. Artista și soțul ei, fostul fotbalist Adrian Rus, locuiesc într-o vilă spectaculoasă din cartierul Făget, una dintre cele mai exclusiviste zone rezidențiale din Cluj-Napoca.

Valoarea estimată a proprietății depășește 3 milioane de euro, potrivit surselor din apropierea cuplului. Vila cântăreței impresionează prin designul modern și dotările de ultimă generație. Casa, construită pe un teren generos, este înconjurată de o curte amenajată cu mult bun gust: spații verzi, alei discrete, o terasă spațioasă și o piscină elegantă.

Interiorul vilei îmbină stilul contemporan cu detalii elegante. Mobilierul, realizat în mare parte la comandă, a fost ales cu grijă, iar materialele folosite sunt de cea mai bună calitate. Artista a investit sume importante — zeci de mii de euro — pentru a obține un decor armonios și confortabil, potrivit stilului ei de viață.

Unul dintre cele mai interesante spații din vilă este studioul muzical personalizat al Vlăduței. Acolo, interpreta își petrece mare parte din timp, înregistrând piese și repetând pentru concerte. Amenajat profesional, studioul îi oferă libertatea de a crea în propriul ritm, fără a depinde de programările din alte locații.

„Pentru mine, casa trebuie să fie și loc de muncă, dar și loc de liniște. Mi-am dorit să pot cânta, să pot înregistra oricând simt inspirația”, a spus artista într-un interviu anterior.

În vila de lux a cuplului, atenția la detalii se vede și în camera fiului lor, Iair. Încăperea este decorată în nuanțe pastelate, cu motive de norișori și ursuleți, iar Vlăduța a participat activ la fiecare etapă a amenajării. Pentru artistă, spațiul copilului reprezintă „inima casei”, un loc unde se simte bucuria familiei.

Valoarea casei din Cluj o plasează pe Vlăduța Lupău printre cele mai înstărite vedete din România. Vila este adesea comparată cu reședința de lux a Monicăi Gabor din Malibu, California, acolo unde fosta soție a lui Irinel Columbeanu trăiește alături de partenerul său, omul de afaceri Mr. Pink.

Proprietatea Monicăi Gabor este situată într-una dintre cele mai scumpe zone din Los Angeles și dispune de facilități impresionante: cinci dormitoare, living cu mobilier în stil francez, un centru SPA privat, o vinotecă și o piscină exterioară cu vedere la ocean. În această zonă, prețurile pornesc de la câteva milioane de euro, ceea ce face comparația cu vila Vlăduței cu atât mai relevantă.

Vlăduța Lupău și Adrian Rus formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. Cei doi s-au cunoscut la un eveniment organizat de unul dintre profesorii artistei, iar relația lor s-a construit treptat, bazată pe discreție și respect reciproc. După cinci ani de relație, s-au căsătorit pe 12 noiembrie 2019, într-o ceremonie atipică, desfășurată în mijlocul naturii, într-o pădure decorată special pentru eveniment.

Cererea în căsătorie a fost, la rândul ei, memorabilă. Adrian Rus a pus la cale o surpriză regizată cu ajutorul Poliției Rutiere — o oprire falsă în trafic, în timpul căreia Vlăduța a fost întâmpinată de logodnicul ei, ieșind dintr-o mașină de poliție cu un buchet uriaș de flori și inelul de logodnă. Momentul, regizat cu mult umor și emoție, a devenit viral pe rețelele sociale.