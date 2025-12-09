Vizita lui Borius Pistorius în România a fost anulată din cauza problemelor de sănătate

Vizita în România a ministrului federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, a fost anulată din motive de sănătate, potrivit Guvernului României. Presa germană a relatat că acesta a contractat o „infecţie gripală”.

Guvernul României a anunţat marţi că întrevederea premierului Ilie Bolojan cu ministrul federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, programată pentru 9 decembrie 2025, nu va mai avea loc, ca urmare a anulării vizitei oficialului german din motive de sănătate.

”Întrevederea prim-ministrului Ilie Bolojan cu ministrul federal al apărării din Germania, Boris Pistorius, programată iniţial pentru astăzi, 9 decembrie 2025, nu va mai avea loc având în vedere anularea vizitei în România a înaltului oficial german, din motive de sănătate” a anunțat Guvernul.

Executivul a precizat că programul stabilit de ministerele Apărării din România şi Germania la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, va continua, însă, la nivelul secretarilor de stat.

Din partea României va participa secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din cadrul MApN, Sorin Dan Moldovan, iar din partea Germaniei, secretarul de stat parlamentar la Ministerul federal al Apărării, Dr. Nils Schmid.

Potrivit publicaţiei germane Bild, Boris Pistorius avea programată, marţi dimineaţa, plecarea în tradiţionala sa vizită de Crăciun, care urma să includă România şi Polonia, unde sunt dislocaţi peste 300 de soldaţi germani pentru apărarea spaţiului aerian al celor două ţări.

Luni seară, Ministerul federal al Apărării a anunţat că vizita planificată cu ministrul Boris Pistorius a fost anulată din motive de boală. Potrivit publicaţiei Bild, oficialul german are o infecţie gripală.

Premierul Ilie Bolojan urma să se întâlnească marţi cu Pistorius la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, un punct strategic pentru postura defensivă aliată pe Flancul Estic.