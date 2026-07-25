După ce două drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României și au fost doborâte de Armată, europarlamentarul PNL Virgil Popescu susține că liderul AUR, George Simion, a ales să critice instituțiile statului român, în loc să condamne Rusia.

Virgil Popescu consideră că poziția AUR este greșită și afirmă că Rusia este responsabilă pentru incidentele din ultimele ore.

„Simioane, ieri o dronă rusească a intrat adânc în spațiul aerian românesc, până la Buzău. Azi dimineață, încă una. Armata a reacționat, le-a interceptat, cinste militarilor care au făcut asta! Dar tu și partidul tău ați găsit imediat vinovatul: nu Rusia, ci tot România, instituțiile, ministerul Apărării, guvernul, armata. Nici măcar un cuvânt despre cine a lansat drona, Simioane. Nici măcar un cuvânt de condamnare a războiului pe care Rusia îl duce împotriva Ucrainei. Doar atac la adresa instituțiilor statului român”, a arătat el.

Acesta a continuat șirul criticilor și l-a acuzat pe liderul AUR că promovează un discurs favorabil Kremlinului.

„Îți dau un indiciu, ca să nu mai fie complicat: dronele nu sunt de fabricație română. Sunt rusești. Trimise de prietenul tău, Putin. Sau, mă rog, de stăpânul tău, că ți-am tot zis că relația pare mai degrabă într-un singur sens.”, a afirmat Virgil Popescu.

Europarlamentarul PNL a susținut că incidentele nu pot fi puse pe seama autorităților române.

„Nu e vina Armatei. Nu e vina Guvernului. Nu e vina lui Nicușor Dan. Nu e „provocare internă”, cum sugerați voi de fiecare dată când Rusia testează spațiul aerian NATO. E Rusia, aceeași Rusie care bombardează orașe ucrainene de ani de zile și care acum trimite drone tot mai des deasupra teritoriului românesc.”, a declarat Virgil Popescu.

În același mesaj, liberalul i-a reproșat lui George Simion și pozițiile adoptate de AUR în privința măsurilor privind apărarea spațiului aerian.

„Te plângi că n-avem dotări militare corespunzătoare. Păi nu-i mai lua pe români de proști, Simioane, că tot voi sunteți cei care ați votat împotriva proiectului prin care Armata poate doborî dronele care ne intră în spațiul aerian. Tot voi ați numit programul SAFE „cedare către străini”, programul prin care România primește sprijin real pentru apărarea spațiului aerian. Între timp, dronele rusești ajung la Buzău.”, a mai spus Virgil Popescu.

La final, europarlamentarul i-a adresat o întrebare directă liderului AUR și l-a acuzat că preia mesajele propagandei ruse.

„Întrebarea mea pentru tine, Simioane: când o dronă rusească intră în țara ta, a cui e vina? Tot a Guvernului român? Sau, pentru prima dată, ai curajul să spui numele adevăratului vinovat, stăpânul tău, Putin? P.S. Aștept cu nerăbdare următoarea narațiune preluată din manualul de propagandă al Kremlinului.”, a încheiat Virgil Popescu.