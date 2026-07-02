Magistrații de la Tribunalul București au decis ca Viorel Pașca, bihoreanul cunoscut pentru casele din Dumbrava în care au fost îngrijite și găzduite sute de persoane vulnerabile, să fie cercetat sub control judiciar, alături de membrii familiei sale.

Instanța a respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă în dosarul care vizează azilele din Bihor. Hotărârea nu este definitivă, iar, potrivit unor surse judiciare, procurorii intenționează să o conteste la Curtea de Apel București.

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Viorel Pașca, liderul Asociației Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă, a susținut joi, la ieșirea de la Tribunalul București, că a acționat cu intenția de a-i ajuta pe bolnavii aflați în grija asociației. De asemenea, acesta a afirmat că nu a avut legături cu Ilie Bolojan.

„Consider că am făcut bine. (…) Cu siguranţă am făcut şi greşeli neintenţionate (…). Că am fost naiv. (…) Păcat că nu vi s-au prezentat pozele făcute de mine, cum au venit oamenii din spital la noi, alea sunt poze, deci poze cum au venit, au fost de zece ori mai rău bolnavii. Dar o să vină vremea când o să prezint eu pozele cu bolnavi veniţi de la spital”, a afirmat Viorel Pașca.

Acesta a respins și acuzațiile potrivit cărora ar fi obținut câștiguri din veniturile persoanelor aflate în îngrijire, susținând că doar o parte dintre acestea beneficiau de pensii sau alte venituri și că finanțarea activității provenea, în principal, din donații.

„Vreţi să vorbim despre bani? În condiţiile în care din 400 de bolnavi, cred că 100 aveau venituri, deci 25%, şi ale mici, mărunte. Cu ce bani m-am îmbogăţit sau am luat de la ei? (…) S-a stabilit, nu eu am stabilit, aşa am aflat că din surse oficiale s-a stabilit că preţul sau costurile pentru un bolnav a fost undeva la 2.000 de lei. Socotiţi 400 de bolnavi. (….) Mâncare, curent, îngrijire, toate cele. Numai pampersuri foloseam 700 de bucăţi pe zi. Socotiţi cât au costat pampersurile pe zi, 700 de bucăţi. (…) Bolnavii care au avut puţinul acela nu acopereau nici pe departe cheltuielile. Eu n-am avut bani de la bolnavi, eu am avut bani din donaţii, de la oameni simpli”, a spus Pașca.

Pașca a adăugat că tatăl său a donat, timp de 20 de ani, în fiecare lună, 10% din pensie pentru a sprijini activitatea asociației.

Referitor la speculațiile privind o posibilă relație cu premierul interimar Ilie Bolojan, Viorel Pașca a negat orice legătură.

„Nu l-am văzut în viaţa mea, n-am discutat niciodată, nu l-am văzut nici de la distanţă”, a declarat acesta.

Viorel Pașca se numără printre cele șase persoane reținute de procurorii DIICOT în dosarul privind presupusa rețea de azile ilegale din Bihor. Alături de el au fost reținuți soția sa, cei trei fii și Delia Mioara Păcală, persoană care coordona filiale și organizații obștești ale Asociației Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă.

Potrivit anchetatorilor, cele șase persoane sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane.

În urma perchezițiilor efectuate în județul Bihor, anchetatorii au ridicat sute de carduri bancare și sociale aparținând persoanelor găzduite în centre, precum și importante sume de bani în lei și valută. De asemenea, într-unul dintre imobile a fost descoperită o încăpere amenajată ca farmacie, unde se aflau numeroase medicamente, inclusiv unele cu regim special.

DIICOT susține că activitatea desfășurată prin intermediul asociației ar fi produs un prejudiciu estimat la aproximativ 13 milioane de lei.

Anchetatorii afirmă că, începând din anul 2020, Viorel Pașca și membri ai familiei sale ar fi constituit un grup infracțional organizat care ar fi exploatat persoane aflate într-o stare accentuată de vulnerabilitate. Potrivit procurorilor, sute de persoane cu dizabilități psihice ar fi fost recrutate și adăpostite în mai multe imobile din județul Bihor, sub aparența oferirii unor servicii sociale și medicale.

Conform acuzațiilor, victimele ar fi fost ținute în condiții greu de imaginat, fără îngrijire medicală adecvată și fără supravegherea necesară, iar veniturile și beneficiile sociale ale acestora ar fi fost folosite de gruparea investigată.