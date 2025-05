Actualitate Vineri se decide succesorul lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei. CGMB se întrunește în ședință extraordinară







Consiliul General al Municipiului București (CGMB) se întrunește, vineri, în ședință extraordinară. Legislativul Capitalei a fost convocat de primarul general Nicușor Dan, iar singurul proiect pe ordinea de zi este stabilirea succesorului său pentru funcția de primar general interimar. Prima șansă o are PNL, prin viceprimarul general Stelian Bujduveanu.

Bujduveanu, mai bine poziționat în administrație față de omologul său de la PSD

Experiența în administrație și buna colaborare cu primarul Nicușor Dan sunt principalele argumente care susțin preluarea atribuțiilor de primar general de către Stelian Bujduveanu. Viceprimarul general PNL este la al doilea mandat, iar în trecut a coordonat activități esențiale în București: transportul public, parcările, patrimoniul orașului.

În plus, liberalul are cele mai mari șanse de a forma o majoritate stabilă în CGMB. Are linii de comunicare bune atât cu reprezentanții PSD, PUSL cât și cu cei ai USR.

Surse apropiate negocierilor politice dintre PSD și PNL confirmă, de asemenea, faptul că Bujduveanu va fi desemnat viceprimarul general care va prelua, interimar, funcția de primar general al Capitalei. Argumentele țin tot de capacitatea de a genera o majoritate stabilă în CGMB și în perioada interimatului.

Stelian Bujduveanu reușește să coaguleze mai ușor o majoritate în CGMB, necesară pentru stabilitate și trecerea unor proiecte de interes pentru oraș. O nominalizare a reprezentantului PSD ar îngreuna relația acestuia cu CGMB.

Situația politică actuală: Alianță PSD-PNL-PUSL în Consiliul General

Opțiunile electorale ale bucureștenilor la alegerile locale din 2024 au creat un vid de putere politic la nivelul Consiliului General. Din legislativul orașului fac parte nu mai puțin de opt partide, după cum urmează:

PSD - 16 consilieri; USR - 11 consilieri; PNL - 7 consilieri; PUSL - 6 consilieri; AUR - 5 consilieri; REPER - 4 consilieri; PMP - 3 consilieri; Forța Dreptei - 3 consilieri;

Majoritatea în CGMB este asigurată, în prezent, de Alianța PSD-PNL-PUSL, care numără 29 de consilieri. Această majoritate a reușit, în primele luni de mandat, să își desemneze cei doi viceprimari generali (Adrian Vigheciu - PSD; Stelian Bujduveanu - PNL).

Între PNL și PSD există deja o înțelegere politică, prin care ierarhia viceprimarilor generali alternează, după modelul ”rotativa”. Se schimbă numerotarea cabinetelor 1 și 2 după un an de zile. Cabinetul viceprimarului general 1, poziție deținută în prezent de Adrian Vigheciu (PSD), are întâietate (teoretic) pentru preluarea atribuțiilor primarului general.

Cum însă aceste ierarhii nu sunt reglementate juridic, fiind doar parte a unor înțelegeri politice, decizia de desemnare a succesorului lui Nicușor Dan va fi tranșată, vineri, în Consiliul General. Favorit rămâne Stelian Bujduveanu.

Alegerile pentru noul primar general se organizează la toamnă

Perioada de interimat la București va dura cel mult trei luni, potrivit legii. Guvernul, la propunerea autorităţilor cu atribuţii în organizarea alegerilor locale, pe baza solicitării prefectului, stabileşte data alegerilor. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile.

Noul șef din Primăria Municipiului București este viceprimarul general desemnat de către Consiliul General. Potrivit Codului Administrativ, viceprimarul este subordonat primarului şi, în situaţiile prevăzute de lege, ”înlocuitorul de drept al acestuia, situaţie în care exercită, în numele primarului, atribuţiile ce îi revin acestuia”.