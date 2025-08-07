Social Viitură pe Transfăgărășan. Zeci de mașini blocate, drumul închis temporar







O viitură puternică s-a abătut joi seară asupra DN7C—Transfăgărășan, în zona Piscu Negru din Argeș, aducând aluviuni, pietre și copaci pe carosabil și blocând circulația rutieră, potrivit Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș.

În urma incidentului, zeci de autoturisme au rămas blocate. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Conform IJJ Argeș, în zonă au intervenit rapid jandarmii din cadrul Detașamentului Curtea de Argeș, care au mobilizat resurse pentru evacuarea vehiculelor și facilitarea accesului. Autoritățile au solicitat șoferilor să evite zona până la redeschiderea drumului.

Centrul Infotrafic din cadrul Poliţiei Române a anuțat că circulaţia este oprită pe ambele sensuri de mers, ca urmare a aluviunilor aduse de pe versanţi pe carosabil. Se estimează reluarea traficului după ora 22:00.