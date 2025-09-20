International

Viitorul TikTok în SUA încă nesigur. China insistă pe reguli clare

Viitorul TikTok în SUA încă nesigur. China insistă pe reguli clare
Din cuprinsul articolului

China și Statele Unite continuă discuțiile tensionate privind viitorul aplicației TikTok în SUA. Sâmbătă, autoritățile chineze au reafirmat că poziția lor rămâne neschimbată, la o zi după ce președintele american Donald Trump a declarat că negocierile pentru transferul controlului asupra TikTok către entități americane progresează, potrivit Reuters.

„Poziția Chinei cu privire la TikTok este clară: guvernul chinez respectă dorințele companiei și o salută în a purta negocieri comerciale în conformitate cu regulile pieței pentru a ajunge la o soluție conformă cu legile și reglementările Chinei și care să asigure un echilibru al intereselor.” a declarat Ministerul Comerțului din China într-un comunicat oficial.

Această declarație reflectă atitudinea Beijingului de la începutul săptămânii.

Întrebări cheie în negocierile pentru TikTok

Deși framework-ul pentru un eventual acord a fost stabilit recent la Madrid, multe aspecte rămân neclare. Printre acestea se numără structura exactă a proprietății TikTok, nivelul de control pe care China îl va păstra asupra funcționării aplicației și beneficiile concrete pentru Beijing dacă va permite implicarea americană într-una dintre cele mai de succes companii chinezești.

negocieri SUA China

negocieri SUA China / sursa foto:

Experții consideră că progresul privind TikTok ar putea deschide calea unor concesii în alte domenii economice, de la avioane la exporturi de soia, pe măsură ce cele două mari economii mondiale încearcă să depășească actuala perioadă de truce tarifară.

„Se speră că partea SUA va acționa în direcția atingerii aceluiași obiectiv ca și China, își va îndeplini cu seriozitate angajamentele asumate și va oferi un mediu de afaceri deschis, corect, echitabil și nediscriminatoriu pentru continuarea funcționării întreprinderilor chineze în SUA, inclusiv TikTok.” se mai arată în declarația Ministerului Comerțului.

TikTok și perspectivele comerciale Chinei

În timpul negocierilor, oficialii chinezi și mass-media de stat au caracterizat recentul acord cadru ca fiind un „win-win”, promițând revizuirea exportului tehnologic și a licențierii proprietății intelectuale a TikTok.

Aceasta reprezintă un pas necesar pentru ca aplicația să rămână disponibilă pentru cei 170 de milioane de utilizatori din SUA, după ce Congresul american ceruse inițial închiderea platformei pentru utilizatorii din SUA până în ianuarie 2025, dacă ByteDance, proprietarul chinez, nu ar fi vândut activele americane.

China dorește reducerea barierelor comerciale pentru firmele chinezești

Într-o conferință de presă, He Yadong, purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului din China, a reiterat așteptările Beijingului: reducerea barierelor comerciale pentru firmele chinezești în SUA și continuarea unui mediu de afaceri echitabil și transparent.

Analistii consideră că succesul sau eșecul negocierilor pentru TikTok poate avea efecte majore asupra relațiilor economice dintre cele două puteri globale. În timp ce partea americană caută mai mult control și transparență asupra platformei, China insistă pe respectarea legislației sale și pe menținerea unui echilibru între interesele comerciale și cele de securitate.

