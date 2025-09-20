Viitorul digital începe azi: cum transformă AITY companiile românești cu ajutorul AI

Într-o perioadă în care tehnologia avansează cu o viteză amețitoare și redefinește continuu regulile jocului în afaceri, România se confruntă cu un decalaj tot mai evident în ceea ce privește gradul de digitalizare. Potrivit datelor Eurostat, peste 70% dintre companiile românești au un nivel extrem de scăzut al digitalizării, clasându-se constant pe ultimele locuri din Uniunea Europeană în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor moderne, precum cloud computing sau soluții bazate pe inteligență artificială. Această realitate deschide, în același timp, un spațiu vast de oportunitate pentru profesioniștii care înțeleg tehnologia nu doar ca instrument, ci ca fundament al viitorului economic.

Raul Bag este unul dintre acești vizionari. Cu o experiență practică de peste zece ani în cloud engineering, arhitecturi scalabile și infrastructură IT, Raul s-a remarcat în industria tech ca un profesionist riguros, inovator și profund conectat la noile paradigme digitale. Astăzi, el este student doctorand în ultimul an la prestigioasa Universitate Humboldt din Berlin, în cadrul programului de Automatizări de Procese în Inteligența Artificială, un domeniu-cheie în transformarea digitală globală.

În paralel cu activitatea academică, Raul a decis, în urmă cu trei ani, să își transforme viziunea tehnologică într-un proiect antreprenorial autentic. Astfel a apărut compania care, în doar patru ani de activitate, a atins pragul de un milion de lei cifră de afaceri, bazându-se exclusiv pe servicii de infrastructură și cloud engineering.

Anul trecut, împreună cu soția sa, specialist în vânzări și digital artist specializat în web design și branding, Raul a lansat brandul AITY, o inițiativă care merge mult dincolo de un business clasic din domeniul IT. Așa cum sugerează și numele, AITY combină expertiza în tehnologia informației cu aplicabilitatea practică a inteligenței artificiale, punând accent pe digitalizarea și modernizarea companiilor românești, indiferent de dimensiunea sau nivelul lor de dezvoltare digitală.

Viziunea AITY este una clară: transformarea digitală trebuie să fie accesibilă, scalabilă și adaptată fiecărei companii. De aceea, serviciile oferite sunt construite modular, de la realizarea de site-uri moderne, branding profesional și servicii de business mail, până la implementarea de infrastructuri IT cloud flexibile și ușor de administrat. Toate acestea au un element comun esențial: integrarea inteligenței artificiale în procesele de bază ale afacerii. Raul se ocupă personal de arhitectura produsului și lucrează intens la dezvoltarea unei soluții avansate de business mail, unde AI-ul este implementat pentru a oferi suport în timp real utilizatorilor, asistându-i în gestionarea eficientă a comunicării și în anticiparea nevoilor.

Un avantaj competitiv important al AITY este faptul că deține propria infrastructură de servere locale în București. Această decizie strategică asigură un control deplin asupra calității, performanței și securității serviciilor livrate, ceea ce contribuie la încrederea partenerilor și la independența tehnologică a companiei. În plus, înțelegând realitățile economice ale pieței, AITY și-a structurat oferta astfel încât să fie accesibilă și pentru companiile mici și mijlocii, un segment adesea neglijat de marii jucători din industrie. Cu prețuri poziționate ușor sub media pieței, brandul permite inclusiv firmelor aflate la început de drum să beneficieze de tehnologii moderne, contribuind la reducerea decalajului digital dintre IMM-uri și corporațiile internaționale.

Într-o Românie în care doar 53% dintre IMM-uri ating un nivel minim de digitalizare, în comparație cu media de 69% la nivelul Uniunii Europene, inițiative precum AITY sunt mai mult decât binevenite, sunt esențiale. Raul și echipa sa nu se limitează la livrarea de servicii IT, ci dezvoltă un adevărat ecosistem digital, integrând parteneriate solide în domenii precum marketing, e-commerce sau automatizări operaționale. Scopul este acela de a oferi companiilor din România tot ceea ce au nevoie pentru a concura eficient pe o piață globală digitalizată.

Dincolo de expertiza tehnică, proiectul AITY este construit pe o filozofie clară: “viitorul este digital, iar cine înțelege rapid inteligența artificială va fi liderul de mâine”. Raul subliniază că lipsa de încredere în AI provine, de cele mai multe ori, din necunoaștere. De aceea, misiunea sa nu este doar tehnologică, ci și educațională, aceea de a arăta oamenilor și companiilor adevăratul rol al AI: un instrument de sprijin, un accelerator de procese și un partener de încredere în luarea deciziilor. De la automatizarea comunicării prin e-mail până la gestionarea infrastructurii digitale, inteligența artificială devine o extensie naturală a modului în care ne desfășurăm activitatea.

AITY nu este doar o companie de IT, ci o declarație de intenție pentru viitor. Este despre cum poate fi folosită tehnologia cu sens, despre responsabilitate digitală și despre construirea unui model de afacere centrat pe oameni, nu doar pe cod. Într-o lume în continuă transformare, Raul Bag și echipa sa propun un model care arată că România poate fi un jucător activ și relevant în economia viitorului, un viitor unde AI-ul nu este o amenințare, ci o oportunitate.