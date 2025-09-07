Social Videoclipurile care explică procedurile medicale, preferabile celor ce se concentrează pe evitarea durerii







Videoclipurile de scurtă durată sunt din ce în ce mai des utilizate pentru a împărtăși informații despre sănătate, în special despre testul Papanicolau, care este recomandat femeilor de 21 de ani și peste.

Cercetătorii au constatat că mesajele bazate pe cunoștințe sunt mai bine primite decât cele care se concentrează pe evitarea durerii și a disconfortului în timpul procedurii.

Cercetarea a constatat, de asemenea, că demonstrarea speculumului, un instrument utilizat în timpul unui test Papanicolau, nu a descurajat femeile să se supună screeningului atunci când mesajele au fost centrate pe transmiterea de cunoștințe cu privire la importanța testului și la modul în care acesta funcționează, mai degrabă decât pe disconfort.

Kirkpatrick, profesor asistent de jurnalism și comunicare în masă, a observat o tendință de prezentare a instrumentelor medicale în videoclipuri de scurtă durată și s-a întrebat dacă acest lucru ar putea provoca efecte psihologice negative asupra spectatorului, în special frica neintenționată.

Ea a constatat că 65,5% dintre femeile tinere au declarat că au căutat informații legate de sănătate pe TikTok, iar 92,4% le-au întâlnit în mod neintenționat, deci este important ca mesajul și elementele vizuale să fie corecte.

Constatările s-ar putea aplica și altor tipuri de examinări și proceduri, iar Kirkpatrick a avertizat furnizorii de servicii medicale care utilizează social media să se limiteze la mesaje bazate pe cunoștințe, pentru a evita invocarea fricii.

Testul Papanicolau este unul dintre cele mai eficiente instrumente de prevenire a cancerului de col uterin, iar cercetările sugerează că barierele de cunoaștere, pur și simplu faptul de a nu fi conștient de importanța screeningului, joacă un rol important în scăderea screeningului, în special în rândul femeilor tinere (21-29 de ani).

În concluzie, în timp ce videoclipurile de scurtă durată pot fi un instrument puternic pentru schimbul de informații privind sănătatea și încurajarea screeningului regulat, acestea ar trebui să fie utilizate cu prudență și mesaje bazate pe cunoștințe pentru a evita invocarea fricii și promovarea fricii inutile, potrivit MedicalXpress.