Victoria Beckham, distinsă cu Ordinul Artelor și Literelor la Paris

Designerul britanic Victoria Beckham a fost numită luni, la Paris, Ofițer al Artelor și Literelor, a anunțat Ministerul francez al Culturii, potrivit AFP.

Ministrul Culturii, Rachida Dati, a salutat-o pe Victoria Beckham ca pe un „simbol mondial care ocupă un loc special în inimile francezilor” cu ocazia decernării distincției. Fostă membră a grupului Spice Girls, britanica a cucerit scena modei internaționale prin evoluția sa constantă și prin influența exercitată în cultura contemporană.

Victoria Beckham și-a fondat propria marcă de modă în anul 2008, prezentând colecții create de aceasta, la New York și Londra. Ministerul francez al Culturii a adus un omagiu „unei mărci în continuă evoluție”, amintitnd de debutul său la Paris în 2022. Vineri, cântărețul american Pharrell Williams, care este și designer la Louis Vuitton, a primit Ordinul Legiunii de Onoare din mâinile președintelui francez Emmanuel Macron, într-o ceremonie oficială la Paris.

Căsătorită cu fotbalistul englez David Beckham, distins cu rangul de cavaler în iunie, creatoarea de modă în vârstă de 51 de ani a făcut recent obiectul unui documentar Netflix dedicat carierei sale. Familia a fost în centrul atenției mediatice în ultimele zile.

Fiul lor cel mare, Brooklyn, în vârstă de 26 de ani, și-a acuzat public marți părinții că vor să-i „controleze” viața și că încearcă să-i „ruineze” căsnicia. Declarațiile au provocat o amplă agitație în presa britanică și internațională.

Brooklyn Beckham a afirmat că a încercat să păstreze situația în privat, însă a fost împins să reacționeze public din cauza aparițiilor repetate în presă. El a explicat că a tăcut ani de zile și a făcut tot posibilul ca aceste lucruri să rămână private, dar părinții și echipa lor au continuat să meargă la presă, lăsându-l fără altă opțiune decât să spună adevărul despre minciunile publicate.

În continuarea mesajului său, Brooklyn Beckham a precizat că nu își dorește o împăcare cu familia și că, pentru prima dată, își apără poziția public: „Nu vreau să mă împac cu familia mea. Nu sunt controlat. Mă apăr pentru prima dată în viața mea”.