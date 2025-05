Victor Ponta, susținut de fratele lui Andrew Tate

Tristan Tate a anunțat că îl susține pe Victor Ponta la alegerile de duminică. Mai mult, fostul sportiv a afirmat că „Nicușor Dan nu trebuie să câștige” la scrutin prezidențial.

Milionarul l-a lăudat pe candidatul la prezidențiale pentru „recunoașterea corupției și a ingerințelor din țară”. Deși nu are cetățenie română, Tristan Tate le-a spus fanilor lui că îl va susține pe Victor Ponta la scrutinul de duminică.

„Toți prietenii mei români votează pentru Victor Ponta. Eu nu sunt român și decizia este în mâinile cetățenilor acestei țări. Îl felicit pe Ponta pentru recunoașterea corupției și a ingerințelor din țară, în special din partea U.E. Nicușor Dan NU trebuie să câștige”, a scris Tate pe X.

All of my Romanian friends are voting for Victor Ponta.

I am not a Romanian and the decision is in the hands of the citizens of that country.

I do commend Pontas acknowledgment of the corruption and interference within the country notably by the E.U.

Nicusor Dan must NOT win.

— Tristan Tate (@TateTheTalisman) May 2, 2025