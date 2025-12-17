Politica

Victor Ponta acuză o „sectă” care influențează politica românească, de la Dragnea la Iohannis

Comentează știrea
Victor Ponta acuză o „sectă” care influențează politica românească, de la Dragnea la IohannisVictor Ponta. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din cuprinsul articolului

Fostul premier Victor Ponta a declarat pentru Gândul că România ar fi influențată de grupuri de interese, susținând că acestea existau și pe vremea când conducea Partidul Social Democrat.

Victor Ponta despre grupurile de influență din România

Fostul premier Victor Ponta a declarat că grupurile de influență ar folosi diverse tipuri pentru a justifica problemele cu care România se confruntă, menționând în acest context propriul caz, pe cel al lui Liviu Dragnea, dar și acuzațiile de influență rusească din spațiul public.

„De fapt, ce s-a întâmplat atunci cu USL-ul? PSD și PNL, cele două mari partide din România, au fugit de sub escorta asta, de sub captură. Și eu și Crin Antonescu nu suntem prieteni acum, dar niciunul dintre noi nu e cu ăștia, cu rețeaua asta soroșistă. Cu Macovei, cu Kövesi, cu CTP-ul, cu ăștia, cu toți, cu toată gașca” a declarat fostul ministru.

El a afirmat că, în perioada USL, PSD și PNL au reușit să se desprindă de aceste rețele de influență și că, deși nu mai are relații de prietenie cu Crin Antonescu, niciunul dintre ei „nu e cu rețeaua asta soroșistă”, amintind de colaborarea cu mai multe personalități precum Macovei, Kovesi și perioada în care taxele erau reduse și salariile plătite regulat.

Decizia-cheie pentru mașinile pe benzină și motorină. Schimbare oficială în sectorul auto
Decizia-cheie pentru mașinile pe benzină și motorină. Schimbare oficială în sectorul auto
Alunecare de teren pe DN1. Traficul, restricționat mai multe zile. Coșmar pentu șoferi
Alunecare de teren pe DN1. Traficul, restricționat mai multe zile. Coșmar pentu șoferi

Ponta despre „secta” care influențează scena politică românească

Victor Ponta a descris grupul de influență drept o „sectă” care ar provoca scandaluri, ar urmări arestări și ar crea constant dușmani, fie că este vorba de el, de Liviu Dragnea, de Vladimir Putin sau de sistemul de justiție.

Dragnea

Liviu Dragnea. Sursa foto: Facebook

El a susținut că această rețea acționează fără un lider formal și că intervențiile ei sunt vizibile doar atunci când „apasă pe buton”, menționând că inclusiv președintele Klaus Iohannis ar fi fost afectat de influența acestei structuri după al doilea mandat.

Grupurile de influență ar reacționa pentru a-și proteja interesele

Fostul premier Victor Ponta a descris grupurile de influență ca structuri care generează scandaluri, urmăresc inculpări și identifică constant dușmani, printre care s-au numărat el, Liviu Dragnea sau Vladimir Putin.

El a susținut că aceste rețele acționează pentru a-și proteja interesele și că orice decizie considerată controversată, inclusiv în domeniul resurselor naturale, poate declanșa reacții publice puternice.

 

4
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:00 - Imamul din Torino, eliberat după ce a elogiat atacul Hamas din 7 octombrie, în ciuda ordinului de deportare
12:54 - Prima impresie pornește de la aspectul fizic
12:43 - Decizia-cheie pentru mașinile pe benzină și motorină. Schimbare oficială în sectorul auto
12:35 - Comitetul Olimpic și Sportiv Român, anchetat de Curtea de Conturi pentru recompensele acordate sportivilor olimpici
12:26 - Criza energetică adâncește colapsul economic din stânga Nistrului. Avarii în rețeaua electrică și livrări incerte de ...
12:22 - Nomad digital în Europa: cum să explorezi orașele cu rucsacul în spate

HAI România!

Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu
Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu
Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție

Proiecte speciale