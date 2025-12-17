Victor Ponta acuză o „sectă” care influențează politica românească, de la Dragnea la Iohannis

Fostul premier Victor Ponta a declarat pentru Gândul că România ar fi influențată de grupuri de interese, susținând că acestea existau și pe vremea când conducea Partidul Social Democrat.

Fostul premier Victor Ponta a declarat că grupurile de influență ar folosi diverse tipuri pentru a justifica problemele cu care România se confruntă, menționând în acest context propriul caz, pe cel al lui Liviu Dragnea, dar și acuzațiile de influență rusească din spațiul public.

„De fapt, ce s-a întâmplat atunci cu USL-ul? PSD și PNL, cele două mari partide din România, au fugit de sub escorta asta, de sub captură. Și eu și Crin Antonescu nu suntem prieteni acum, dar niciunul dintre noi nu e cu ăștia, cu rețeaua asta soroșistă. Cu Macovei, cu Kövesi, cu CTP-ul, cu ăștia, cu toți, cu toată gașca” a declarat fostul ministru.

El a afirmat că, în perioada USL, PSD și PNL au reușit să se desprindă de aceste rețele de influență și că, deși nu mai are relații de prietenie cu Crin Antonescu, niciunul dintre ei „nu e cu rețeaua asta soroșistă”, amintind de colaborarea cu mai multe personalități precum Macovei, Kovesi și perioada în care taxele erau reduse și salariile plătite regulat.

Victor Ponta a descris grupul de influență drept o „sectă” care ar provoca scandaluri, ar urmări arestări și ar crea constant dușmani, fie că este vorba de el, de Liviu Dragnea, de Vladimir Putin sau de sistemul de justiție.

El a susținut că această rețea acționează fără un lider formal și că intervențiile ei sunt vizibile doar atunci când „apasă pe buton”, menționând că inclusiv președintele Klaus Iohannis ar fi fost afectat de influența acestei structuri după al doilea mandat.

Fostul premier Victor Ponta a descris grupurile de influență ca structuri care generează scandaluri, urmăresc inculpări și identifică constant dușmani, printre care s-au numărat el, Liviu Dragnea sau Vladimir Putin.

El a susținut că aceste rețele acționează pentru a-și proteja interesele și că orice decizie considerată controversată, inclusiv în domeniul resurselor naturale, poate declanșa reacții publice puternice.