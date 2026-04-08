Victor Ciutacu spune că închiderea Realitatea Plus e o „ecologizare". Legăturile cu Georgescu

Victor Ciutacu. Sursa foto: Arhiva EVZ
Jurnalistul Victor Ciutacu a spus pe Facebook că închiderea postului Realitatea Plus reprezintă o „ecologizare” a peisajului media din România.

Victor Ciutacu, despre închiderea postului Realitatea Plus

„Nu v-a zis Mesia în ițari roșii că în aprilie înfloresc cireșii? Acțiune de ecologizare cu forța. Se-nchide canalul colector. Urmează și groapa de gunoi. Paștele va fi mult mai respirabil cu poluatorii la lumina lumânării…”, a scris jurnalistul.

Maricel Păcuraru

Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus. Sursa foto: colaj EVZ

Decizia de retragere a licenței postului Realitatea Plus a fost luată de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) după ce s-au constatat amenzi neplătite din 2024. Conform Legii Audiovizualului, CNA poate revoca licența unei televiziuni care nu-și achită sancțiunile în termen de șase luni.

CNA a retras licența Realitatea Plus

Propunerea a venit de la vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, și a fost votată în unanimitate de membrii prezenți ai Consiliului: Monica Gubernat, Dorina Rusu, Daniel Bârsan, Ionel Palăr, Mircea Toma și Vasile Bănescu. Licența retrasă este executorie, iar postului i se va sista difuzarea după ce decizia va fi comunicată operatorilor de cablu și furnizorilor de internet.

Călin Georgescu

Sursa foto: Captură de ecran Youtube

ANAF a găsit nereguli financiare semnificative

Închiderea postului survine în contextul anchetei Direcției Antifraudă din cadrul ANAF, care a descoperit nereguli financiare semnificative în grupul de firme asociat televiziunii. Inspectorii au identificat transferuri circulare între entități afiliate, folosirea procedurilor de insolvență pentru evitarea obligațiilor fiscale și discrepanțe între cifrele de afaceri raportate și resursele reale.

Aceste descoperiri au condus la concluzia că structura grupului era concepută pentru a minimiza plățile către bugetul de stat.

Victor Ciutacu a mai spus că dispariția Realitatea Plus era inevitabilă în actualul context, în care televiziunile trebuie să respecte regulile și să plătească amenzile aplicate.

„Dezvăluirile despre viața și opera grupului patronat de Maricel Păcuraru, care a ridicat la absolut suveica financiară, securistică și relațională patronată odinioară de Sorin Ovidiu Vîntu, sunt realmente înmărmuritoare.

Numai dacă iei comunicatele de presă, repet, comunicate de presă, nu informații primite pe surse, ale ANAF, îi ridici pe toți instantaneu cu mascații și cu fluierături.”

