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Victor Ciutacu arată vinovații pentru azilele groazei din Bihor. Rolul jucat de Ilie Bolojan

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Victor Ciutacu arată vinovații pentru azilele groazei din Bihor. Rolul jucat de Ilie BolojanIlie Bolojan / sursa foto: ChatGPT
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Din cuprinsul articolului

Subiectul ultimelor două zile, legat de azilele de la Bihor, analizat, miercuri, la podcastul Hai România, difuzat pe evz.ro și canalul de YouTube Hai România. Medicul Lucian Duță și jurnaliștii Dan Andronic, Victor Ciutacu și Mirel Curea au au dezbătut o problemă care a fost acoperită mulți ani de autorități.

Victor Ciutacu arată vinovații pentru azilele groazei din Bihor. Rolul jucat de Ilie Bolojan

Victor Ciutacu a vorbit despre demisii și a identificat vinovații din zona politică, iar printre ei se numără și Ilie Bolojan, actual premier interimar, fost președinte al CJ Bihor.

„Spre exemplu, toți ăia care au avut funcții de răspundere. Pentru că tu știi foarte bine, Lucian, în arhitectura statului român, spre exemplu, faimoasele DGASPC, la nivel județean, sunt subordonate direct președintelui Consiliului Județean. Cine, dracu, era președinte al Consiliului Județean la momentul respectiv? Omul politic, Ilie Bolojan. Asta e, soarta a fost crudă.

„Există în toate o responsabilitate”

Cine era prefect care a participat la toate ședințele? Ți-a spus Andronic. Unul care e parlamentar. Cine s-a ocupat de DGASPC, o tăntică care acum e senatoare. Deci există în toate o responsabilitate, sau ar trebui să există o responsabilitate pe palierul politic. Dispari dracului din viața publică în toată povestea asta”, a spus Ciutacu.

„Evident că se încearcă exploatarea politică a momentului și să-l radă pe Bolojan. Dacă în alte variante n-au avut cum, o încearcă și pe asta, da? Cum la vremea respectivă au făcut și cu Budai, victimă colaterală la pachet.

„El n-a văzut niciodată sute de cruci pe un câmp”

Nu poate să-mi spună mie, fostul președinte de Consiliu Județean, Ilie Bolojan, care e un maniac al controlului total, că vreme de ani de zile, în județul Bihur, pe care l-a păstorit cu mână de fier, inclusiv în momentul în care a devenit președinte al Consiliului Județean din primar al municipiului Oradea, mergând pe străzi, el n-a văzut niciodată sute de cruci pe un câmp, pe care scria: necunoscut.

Bă, parcă nu era cimitirul eroului necunoscut de la Sinaia, Dumnezeule, că zici că au căzut victime în cel de-al treilea, al patrulea, al cincilea. și la Război Mondial”, a mai precizat jurnalistul.

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