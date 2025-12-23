Vicepreședintele JD Vance, antrenament dur, de 90 de minute, cu Navy Seals

Vicepreședintele JD Vance a participat la un antrenament de 90 de minute cu forțele de elită Navy Seals la o bază din California, potrivit unor imagini publicate de oficial pe X.

Vicepreședintele a declarat, după antrenament, că acesta l-a lăsat cu senzația că ar fi fost „lovit de un tren de marfă”. Imaginile îl arată pe Vance cărând bușteni, vâslind în ocean, alergând pe plajă și urcând un traseu cu obstacole pe frânghie alături de un grup de SEALs.

„Tocmai am terminat antrenamentul fizic cu Navy SEALs timp de 90 de minute”, a scris Vance într-o postare pe X luni. „M-au tratat ușor, dar încă simt că am fost lovit de un tren de marfă.”

JD Vance a folosit momentul pentru a lăuda forțele de operațiuni speciale ale armatei, scriind că este „atât de recunoscător tuturor războinicilor noștri care ne mențin în siguranță și respectă cele mai înalte standarde oriunde în lume”.

Vicepreședintele a participat la mai multe etape ale antrenamentului SEALs la o unitate din Coronado, California, potrivit unei surse familiare. Multe dintre fețele membrilor SEALs au fost estompate pentru a le proteja identitatea.

Vance este un veteran al Corpului Pușcașilor Marini ai SUA care a servit în războiul din Irak. S-a înrolat în 2003 și a fost dislocat în Irak în 2005 cu a 2-a Aripă de Avioane Marine, unde a lucrat în relații publice.

Vicepreședintele a declarat anterior că perioada petrecută în uniformă i-a influențat opiniile privind securitatea națională, costurile războiului și responsabilitatea pe care o au liderii atunci când trimit trupe în pericol.

Forțele SEAL ale Marinei se numără printre cele mai elitiste forțe de operațiuni speciale ale armatei americane, cunoscute pentru standardele fizice extenuante și misiunile care variază de la antiterorism la operațiuni maritime.

Postarea se aliniază mesajului mai larg al oficialilor administrației Trump care subliniază pregătirea fizică în toate forțele armate.

Secretarul de război Pete Hegseth a subliniat că trupele americane trebuie să fie „în formă, nu grase”, chiar și până la nivelul de general și ofițer principal. El a subliniat frecvent pregătirea fizică în discursurile publice și a participat la antrenamente cu militari în timpul vizitelor la unități militare din întreaga lume.