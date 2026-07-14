Vești importante pentru fermieri. UE crește sprijinul financiar

Comisia Europeană a adoptat marți, 14 iulie, noi reguli pentru simplificarea programelor europene de promovare a produselor agroalimentare.

Măsurile reduc cerințele administrative și financiare și cresc sprijinul inițial acordat organizațiilor care beneficiază de finanțare din partea Uniunii Europene.

Schimbările vizează atât beneficiarii, cât și statele membre și au fost elaborate pe baza experienței acumulate în ultimii zece ani de aplicare a politicii europene de promovare agroalimentară.

Obiectivul este simplificarea implementării proiectelor și reducerea procedurilor care îngreunau accesarea și utilizarea fondurilor.

Una dintre principalele modificări privește termenul pentru încheierea contractelor aferente programelor finanțate de UE. Acesta va fi dublat, de la 90 la 180 de zile.

Potrivit Comisiei Europene, perioada suplimentară va permite statelor membre și beneficiarilor să finalizeze procedurile necesare fără presiunea termenelor actuale. Măsura este relevantă în special în cazul proiectelor care implică mai multe etape administrative înainte de începerea efectivă a campaniilor.

Executivul european reduce și obligațiile de raportare pentru programele simple. Beneficiarii vor transmite o singură notificare finală către Comisie privind impactul proiectului, în locul mai multor notificări pe parcursul implementării.

Noile reguli aduc și o modificare importantă în privința finanțării inițiale. Rata maximă de prefinanțare va crește la 30%, oferind beneficiarilor mai multe resurse la începutul proiectelor.

Comisia Europeană arată că schimbarea este menită să sprijine în special organizațiile mai mici, pentru care asigurarea lichidităților necesare implementării unui program poate reprezenta o dificultate.

Accesul la o finanțare inițială mai mare poate facilita lansarea campaniilor și acoperirea cheltuielilor din primele etape ale proiectelor de promovare a produselor agroalimentare europene.

Regulamentul va intra în vigoare în a șaptea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Noile prevederi se vor aplica începând cu aceeași dată.

Există însă o excepție pentru contractele de implementare a programelor simple încheiate înainte de 1 decembrie 2026. Acestea nu vor intra sub incidența noilor reguli, pentru a evita perturbarea proiectelor deja aflate în derulare.

Prin această abordare, Comisia urmărește ca trecerea la procedurile simplificate să nu modifice condițiile aplicabile contractelor existente.

Comisia Europeană precizează că bugetul politicii de promovare agroalimentară pentru 2027 rămâne în analiză. Valoarea finală depinde de revizuirea cadrului financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027.

Bugetul pentru Programul anual de lucru din 2027 ar urma să fie confirmat în octombrie 2026.

Executivul european subliniază importanța asigurării unor resurse financiare suficiente pentru continuarea programelor de promovare și pentru susținerea competitivității sectorului agroalimentar european.

Pentru 2026, Comisia a prevăzut 205 milioane de euro pentru cofinanțarea activităților de promovare a produselor agroalimentare europene sustenabile și de înaltă calitate, atât pe piața UE, cât și la nivel internațional.

Politica de promovare agroalimentară a Uniunii Europene susține campanii destinate creșterii vizibilității produselor europene și informării consumatorilor cu privire la standardele de calitate, siguranță și sustenabilitate aplicate în UE.

Din 2016, Comisia Europeană a cofinanțat peste 650 de campanii derulate sub mesajul „Enjoy, it's from Europe”, cunoscut în limba română prin formula „Savurați, este din Europa”.

Programele au promovat produsele agroalimentare europene atât în interiorul Uniunii, cât și pe piețele internaționale. Potrivit Comisiei, politica de promovare a contribuit inclusiv la valorificarea oportunităților comerciale create prin acordurile de liber schimb cu Japonia, Coreea de Sud și Canada.

Noile reguli urmăresc să facă aceste programe mai ușor de implementat, prin termene mai flexibile, reducerea raportărilor și creșterea prefinanțării disponibile beneficiarilor.