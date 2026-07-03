Un consultant implicat în elaborarea unor proiecte finanțate din fonduri europene pentru instalarea tinerilor fermieri a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel București la doi ani de închisoare cu suspendare, după ce instanța a stabilit că a avut un rol esențial în obținerea nelegală a finanțărilor.

Totodată, acesta a fost obligat să achite, în solidar cu ceilalți condamnați din dosar, peste 438.000 de lei către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Dosarul a fost instrumentat de Parchetul European (EPPO), iar cauza a vizat trei proiecte finanțate prin submăsura „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” – diaspora, din Programul Național de Dezvoltare Rurală.

Hotărârea Curții de Apel București este definitivă și schimbă soluția pronunțată anterior de Tribunalul București, care dispusese achitarea inculpatului.

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurorul european delegat în România, consultantul, în calitate de persoană autorizată implicată în întocmirea documentației pentru trei proiecte gestionate de AFIR, a redactat planurile de afaceri anexate cererilor de finanțare depuse în iulie 2020.

Anchetatorii au susținut că documentele au fost folosite pentru obținerea pe nedrept a unor fonduri europene, plățile fiind efectuate în octombrie 2021. În același dosar, reprezentanții legali ai întreprinderilor individuale beneficiare au fost condamnați definitiv încă din decembrie 2024 pentru folosirea și prezentarea de documente false și inexacte în relația cu autoritatea contractantă.

În septembrie 2025, Tribunalul București a dispus achitarea consultantului, apreciind că planurile de afaceri întocmite de acesta nu au avut un rol determinant în producerea rezultatului infracțional și că nu exista dovada că acesta cunoștea scopul real al proiectelor sau faptul că beneficiarii figurau doar formal în documentație.

Curtea de Apel București a ajuns însă la o concluzie diferită în urma judecării apelului. Instanța a apreciat că activitatea consultantului a reprezentat o formă de complicitate, întrucât contribuția sa a facilitat și susținut infracțiunea principală.

Judecătorii au reținut că inculpatul avea reprezentarea caracterului ilicit al conduitei și a consecințelor pe care aceasta le putea produce, chiar dacă nu a avut rolul autorilor principali ai fraudei.

Curtea de Apel București a stabilit o pedeapsă de doi ani de închisoare, reprezentând minimul special prevăzut de lege, și a dispus suspendarea executării sub supraveghere pe un termen de doi ani. Instanța a apreciat că sancțiunea este suficientă pentru atingerea scopului preventiv și educativ al pedepsei.

Pe latura civilă, AFIR s-a constituit parte civilă cu suma de 438.147 de lei, reprezentând fondurile decontate în cadrul celor trei contracte de finanțare.

Curtea a admis cererea și a dispus obligarea consultantului la plata acestei sume, în solidar cu persoanele condamnate anterior în dosar, cu titlu de daune materiale.

Prin decizia definitivă, instanța confirmă răspunderea penală și civilă a consultantului pentru implicarea sa în mecanismul prin care au fost obținute ilegal fonduri din bugetul Uniunii Europene.